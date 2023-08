MIAMI, Estados Unidos. — La Seguridad del Estado de Cuba detuvo este jueves a Sergio Pérez Amigo, uno de los migrantes que fueron recientemente deportado desde Estados Unidos.

Pérez Amigo y su primo fueron interceptados por agentes de la policía política a su salida de la sede del movimiento opositor Damas de Blanco, ubicada en el barrio habanero de Lawton.

Fue la propia Berta Soler, líder de esa organización, quien informó sobre la detención de Pérez, ocurrida en horas de la mañana.

“Sobre las 3.30pm llegan a la vivienda el joven Sergio Pérez y su primo, que fueron detenidos hoy 17 al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco sobre las 11:30 a.m. y conducidos para la unidad policial de Aguilera, interrogados y advertidos por dos agentes del DSE”, escribió Soler en su cuenta de Facebook.

Sergio Pérez Amigo fue uno de los 33 migrantes cubanos que fueron repatriados el pasado 20 de julio en el cuarto vuelo de deportación desde el reinicio de esas operaciones. El hombre arribó a Estados Unidos en 2018 y perdió su caso de asilo político. Se mantenía en Estados Unidos con una I-220B, documento que permite la permanencia en el país, aunque con orden de deportación.

En octubre del pasado año, Pérez Amigo y otros 35 cubanos en igual situación que él fueron detenidos y conducidos al Centro de Detención de Migrantes (Miami-Dade). Sin embargo, en esa ocasión fueron liberados tras numerosas protestas de familiares y amigos.

Meses después, Pérez Amigo volvió a ser detenido, hasta que se completó su deportación.

“No tengo palabras para explicarte ese momento tan duro. Yo aquí no tengo casa, no tengo más familia, aquí no tengo nada”, dijo el hombre a la cadena Univisión tras ser repatriado.

Desde abril del presente año, Estados Unidos ha realizado cinco vuelos de deportación hacia Cuba, en los que han sido devueltos un total de 287 migrantes cubanos.