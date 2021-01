Se triplican protestas públicas en Cuba en últimos cuatro meses de 2020

MIAMI, Estados Unidos.- En los últimos cuatro meses del recién finalizado año 2020 las manifestaciones públicas de protesta en Cuba se triplicaron gradualmente: 42 en septiembre, 88 en octubre, 110 en noviembre y122 en diciembre, según el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).

La entidad, que monitorea las protestas públicas en la isla, aseguró en su informe Cuba es de todos: 122 manifestaciones públicas de protestas en diciembre que “este incremento del descontento de la población contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel es significativo en una sociedad donde no hay espacio político, legal, ni institucional para el ejercicio de la protesta, pero donde la ciudadanía lo está creando con su acción práctica”.

Asimismo, el OCC señaló además como dato revelador que “en el período observado, y a pesar de la crítica situación económica y social, la cantidad de demostraciones por motivos políticos y civiles (26, 55, 91 y 96) ha sido mayor cada mes que la de las impulsadas por motivaciones económicas y sociales (16, 33, 19 y 26)

Al respecto, el Observatorio asegura, citando al músico Pedro Luis Ferrer, que la represión y el hostigamiento estatales son una “fábrica de disidentes”, y las cifras lo comprueban: 46% de las manifestaciones de protesta en el mes de diciembre (56) estuvieron relacionadas con el abuso policial o la represión.

Por su parte, el análisis arroja que “más de la mitad (72) de las manifestaciones de protesta fueron generadas por el Movimiento San Isidro (MIS), un grupo heterogéneo de librepensadores integrado por artistas, científicos y periodistas, entre otros, que demandaba la liberación de uno de sus miembros, y por la plataforma 27N, integrada a raíz de que más de 300 personas, principalmente artistas, se congregaran frente al Ministerio de Cultura para demandar el cese del acoso contra el MIS”.

“La represión ha generado también solidaridad entre los cubanos, incluso algunos que hasta ahora han coexistido con el gobierno, y ha impactado a la izquierda internacional, provocando alejamientos que no ocurrían desde que escritores como el Nobel español José Saramago o el uruguayo Eduardo Galeano criticaran a La Habana por la muerte en prisión del preso de conciencia Orlando Zapata Tamayo”, agrega el texto.

Por su parte, en el ámbito económico y social las manifestaciones de protesta (26) fueron causadas principalmente por la implementación de la llamada Tarea Ordenamiento. “La medida ha conducido a un aumento generalizado de precios, entre ellos uno desmesurado de la tarifa eléctrica, de 9 centavos a 40 el kilovatio hora (KWh). La magnitud de la reacción popular obligó al gobierno a replegarse y dejarla en 33 centavos”.

De acuerdo al estudio del Observatorio, el gobierno de Díaz-Canel, incapaz de soluciones abiertas y creativas, trata infructuosamente de controlar la situación con estrategias que ya no funcionan como la represión y campañas de descrédito, lo que demuestra que no está preparado para enfrentar los tuitazos, cartelazos, videos, memes, grafitis, poemas, canciones, y muchas otras formas de manifestación de una nueva generación que no tiene compromiso con el Partido Comunista de Cuba, y no teme ni respeta a sus dirigentes.

