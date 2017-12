Se deteriora la salud de estadounidense preso en Venezuela

“Nunca me he sentido tan mal”, denuncia el ex misionero mormón

MIAMI, Estados Unidos.- Josh Holt, el ex misionero mormón de Utah, EE.UU., detenido en Venezuela desde hace más de un año ha dado a conocer un mensaje de audio grabado en prisión donde suena débil y atemorizado.

“Estoy muy mareado y no puedo pensar, me duele mucho el estómago”, dice en un correo de voz de 40 segundos recibido por sus padres. “Me duele mucho y no sé qué hacer. Nunca me he sentido tan mal”.

La familia Holt rogó el lunes al gobierno en Caracas que liberase al joven estadounidense, afirma El Nuevo Herald.

“Josh Holt está delicado de salud, por eso pedimos que Venezuela lo libere de inmediato por razones humanitarias”, dio a conocer la familia en un comunicado. “Nuestros líderes en el gobierno federal [deben] duplicar sus esfuerzos por traerlo a casa antes que sea demasiado tarde”.

Tanto la familia Holt como el Departamento de Estado temen que las autoridades de la prisión no se estén ocupando de la salud del ex misionero.

“Seguimos muy preocupados por su salud y bienestar”, declaró Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, la semana pasada. “El empeoramiento de su estado de salud ha sido exacerbado por las demoras en las autoridades venezolanas en darle el tratamiento médico necesario. Algunas veces le han bloqueado el tratamiento completamente”.

Laurie Moon Holt, madre del recluso, había dicho en junio que su hijo había perdido 50 libras y que se le estaba cayendo el cabello debido al estrés.

Holt, preso en el Helicoide, una prisión de Caracas reservada para presos importantes, fue arrestado en Caracas el 30 de junio del 2016, acusado de ocultar dos fusiles automáticos y una granada en la casa que compartía con su prometida, Thamara Caleño, y los hijos de esta. Un testigo de su arresto dice que la policía colocó en el lugar las armas y que fue una encerrona.