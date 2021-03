MIAMI, Estados Unidos. – Sandro Castro, nieto del fallecido dictador cubano Fidel Castro, se disculpó públicamente “con los cubanos” por las imágenes que fueron difundidas el pasado fin de semana en redes sociales, en las que aparecía exhibiéndose en un Mercedes Benz a exceso de velocidad.

El joven, conocido por administrar bares y centros nocturnos en La Habana, aseguró que publicó el video en su estado de WhatsApp solo para “contactos cercanos, de confianza y allegados” y que nunca esperó que el mismo circulara abiertamente en redes sociales.

“Ese video yo no lo publiqué, yo solo lo puse en mis estados de WhatsApp, para mis contactos cercanos, de confianza y allegados a mí, pero por razones en contra de mi voluntad ese video trascendió a otros medios”, sostuvo el nieto del Fidel Castro.

Asimismo, señaló que el Mercedes Benz que manejaba a 140 kilómetros por hora no era suyo, sino de un conocido que se lo prestó.

“El carro en el que yo grabo el video es de un conocido mío que me lo prestó, ya que a mí me gustan los autos, para yo probarlo”, reconoció el nieto de Fidel Castro.

De igual forma, el joven negó que tuviese “juguetes” de ese tipo en su casa, y que todo se trataba de una broma.

“Pido unas disculpas muy sinceras para todo el que malinterpretó eso o lo pudo ofender. Me disculpo ante todos”, agregó.

Por último, Sandro Castro quiso limpiar su imagen señalando que es una persona “tranquila” alejada de todo tipo de excentricidades.

“Yo no tengo ni Twitter ni Facebook, solamente Instagram, y no me interesan ni las redes sociales ni la popularidad, soy una persona sencilla y así es como me considero, y las personas allegadas a mí saben que lo que estoy diciendo es verdad”, finalizó.

