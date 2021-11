MIAMI, Estados Unidos.- La cubana Mavys Álvarez aseguró al medio argentino Infobae que Diego Armando Maradona, con quien tuvo una relación cuando ella era menor de edad, la violó en La Habana.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, dijo Álvarez.

Ese, relató, fue “el peor” momento que pasó con el futbolista. “Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió”.

“No me dejaba gritar. No me dejaba. No podía. No podía. Me decía ‘callate la boca, callate la boca’ (pronunciación argentina). Lo decía bajo: ‘Callate la boca, callate la boca’. Y no podía… no podía”, señaló Mavys Álvarez, y aseguró que la violencia del argentino se repitió “muchas veces”.

De acuerdo a sus declaraciones a Infobae, una vez, por contestar al celular del futbolista, le dijo: “’¡qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono, mi celular!’ Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!’ Amenazándome con que me podía matar. Bueno, conclusión, fue violento en muchas ocasiones”.

“Una vez (Maradona) me arrastró por las escaleras de la casa hasta la habitación porque estábamos en una discoteca y, sin querer, le di un golpe en la nariz con la espalda. Bailando le doy un golpe sin intención. Y él se puso bien violento. Me sacó a empujones de la discoteca, me montó en el auto, me llevó para la casa, me subió las escaleras a rastras por los pelos. Fue duro”, relató.

Los episodios de violencia contra Mavys Álvarez, en ese entonces menor de edad, fueron ofrecidos por ella en su declaración jurada en Buenos Aires “en el marco de la causa que lleva el Juzgado Federal N°10 por trata de personas contra el ex entorno de Maradona, con ella como víctima”, señaló el medio argentino.

Álvarez contó además cuando conoció a Fidel Castro. “Me preguntó en qué año escolar estaba. Le dije que pasando el décimo grado”.

