MIAMI, Estados Unidos. – El Gobierno de Rusia anunció recientemente su intención de establecer una presencia militar a largo plazo en territorio venezolano para realizar misiones de aviación de largo alcance, informó la agencia estatal rusa de noticias TASS.

Rusia habría llegado a un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro para desplegar la base en la isla de La Orchila, ubicada 125 millas al noreste de Caracas y que hace diez años ya había sido identificada por expertos rusos como un punto estratégico.

De acuerdo con la agencia, “las autoridades rusas han tomado una decisión (y el presidente venezolano Nicolás Maduro no se opuso) de desplegar aviones estratégicos a una de las islas de Venezuela en el Mar Caribe, que tiene una base naval y un campo de aviación militar”.

Aunque las leyes venezolanas prohíben el establecimiento de bases militares en el país, es posible que se haga efectivo el despliegue temporal de aviones de combate en ese territorio.

“Es la idea correcta incluir a Venezuela en misiones de aviación de largo alcance”, dijo a TASS el experto militar coronel Shamil Gareyev, quien agregó que se trataba de un movimiento económicamente razonable.

“Nuestros bombarderos estratégicos no solo no tendrán que regresar a Rusia cada vez, sino que también no realizarán reabastecimiento de combustible aéreo en una misión de patrulla en las Américas. Nuestros aviones Tu-160 llegan a su base en Venezuela, realizan vuelos, ejecutan sus misiones y luego se reemplazan de forma rotativa. Así es como debe hacerse “, comentó el alto oficial.

Varios expertos aseguran que la movida del gobierno ruso responde a la decisión de Estados Unidos de retirarse del Tratado de las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF).

En declaraciones al diario “Nezavisimaya Gazeta”, el Coronel Eduard Rodyukov, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Militares, explicó “la llegada de los bombarderos estratégicos Tu-160 de Rusia a América Central es una especie de señal para que Trump se dé cuenta de que abandona los tratados de desarme nuclear. Tendrá un efecto boomerang”.

En ese sentido, la reciente visita a Venezuela de dos bombarderos nucleares rusos de largo alcance Tu-160, un avión de transporte An-124 y un avión de largo alcance IL-62, se enmarcan dentro de esa iniciativa.

De igual forma, el periódico ruso “Kommersant” afirmó que dentro de las Fuerzas Armadas rusas aseguran que el acuerdo entre Rusia y Venezuela será beneficioso para ambos países, ya que le permite a los aviones rusos realizar sus misiones en América sin tener que recorrer los 10.000 kilómetros que les tomó llegar a Venezuela y permitirá al régimen chavista mantenerse a flote.