Royal Caribbean: “Nuevas medidas contra Cuba no inciden en los itinerarios”

MIAMI, Estados Unidos.- La compañía de cruceros Royal Caribbean ha informado que las nuevas sanciones de la administración Trump contra el gobierno de La Habana no tienen de momento incidencia alguna en sus itinerarios a Cuba, según la directora de reputación corporativa de Royal Caribbean Cruises Ltd., Melissa Charbonneau.

“Estamos revisando las recientes declaraciones para evaluar el impacto en nuestros clientes y nuestra empresa. Por ahora, seguiremos haciendo nuestros itinerarios de navegación a Cuba tal como están previstos, y mantendremos informados a nuestros clientes acerca de cualquier cambio”, dijo.

Royal Caribbean ha estado navegando hacia Cuba desde 2017, cuando el buque Empress of the Seas hizo su visita inaugural. A día de hoy, ese crucero y el Majesty of the Seas tocan puerto en La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba.

Así mismo, el pasado año en mayo, la compañía dio a conocer los itinerarios de ambos buques para este 2019, en los que incluía destinos en Cuba.

El Majesty partiría de Fort Lauderdale y ofrecería módulos de 4, 5 y 7 noches con arribos a Cuba, las Bahamas y el Caribe occidental. Alguna variante ofrecería paradas de un día para otro en la Habana.

Por su parte, el Empress of the Seas saldría de Miami y tocaría puerto en varias localidades cubanas, también con estancias nocturnas en la capital de la Isla.