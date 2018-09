Rosa María Payá fue detenida en migración en Perú por alerta de Interpol

En el aeropuerto de #Lima, me acaban retener en migraciones, me informan que “Interpol” @INTERPOL_Cyber puso una alerta internacional bajo mi nombre. O interpol no funciona en Argentina ni Chile ni Uruguay o el aparato de inteligencia castrista G2 ya sólo controla Interpol-Perú

— Rosa María Payá A. (@RosaMariaPaya) 19 de septiembre de 2018