MADRID, España.- El economista Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PSD), será el nuevo presidente de Costa Rica a partir del 8 de mayo próximo.

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada este domingo, Chaves ganó con el 52,9 % de los votos a José María Figueres Olsen, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Al reconocer su derrota, Figueres manifestó: “Costa Rica ha votado, y el pueblo ha hablado. Como lo demócratas que somos, siempre seremos respetuosos de esa decisión (…) Felicito a Rodrigo Chaves y le deseo lo mejor”.

Por su parte, el nuevo mandatario señaló: “Envío un mensaje a José María Figueres y a todas las personas que votaron por él. Lo felicito por su hidalguía y le pido a don José y a su partido que trabajemos juntos”.

El recién presidente electo, quien fuera acusado de acoso sexual por empleadas del Banco Mundial entre 2008 y 2013, época en que trabaja para la entidad, durante su campaña prometió atacar la corrupción de la que culpa a los Gobiernos previos.

Según los datos del Tribunal Electoral, en la primera ronda de votaciones, desarrollada el 6 de febrero pasado, ningún candidato obtuvo el 40 % de los votos requeridos para ocupar el cargo. Mientras que en esta hubo una abstención del 42,85 %.

Ante esta situación, Chaves, quien ahora se convierte en el presidente electo número 49 de Costa Rica, pronunció: “La dura campaña que vivimos lamentablemente convirtió al abstencionismo en el partido político más grande de Costa Rica. Esto es una triste realidad que debemos comprender y aceptar. Esto no significa que los compatriotas que no acudieron a las urnas no amen a Costa Rica ni a su democracia. Ellos son, probablemente, los más críticos y preocupados por el futuro del país que quisieron sacudir la conciencia de la clase gobernante en un ejercicio de auténtica democracia”.

