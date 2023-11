MADRID, España.- Kenny Fernández Delgado, párroco de la Iglesia de Madruga, en la provincia de Mayabeque, denunció un robo ocurrido en la Casa Parroquial este miércoles 8 de noviembre.

El eclesiástico explicó que el robo sucedió sobre las 3:00 de la tarde, cuando él se encontraba acostado en su cuarto.

“Alguien entró y robó el dinero de mi billetera, alrededor de 2.000 o 2.500 MN, la cual estaba encima del buró de mi cuarto en la Casa Parroquial. Lo sé porque me despertó el ruido que hizo al huir por una reja que da al techo de la escuela Luis Ramírez López. Yo no vi al ladrón por fracciones de segundo, pero sí sentí desde adentro cómo forzaba la reja que da al techo de la escuela que está justo al lado de la Casa Parroquial. Solo nos separaba una puerta de madera por la cual debe haber entrado, no sé cómo”, relata Fernández Delgado en una publicación de Facebook.

Cuando abrió la pueta de madera, comprobó que, “efectivamente, la reja estaba jorobada y ya el ladrón no estaba”.

El padre Kenny recordó que a finales de septiembre pasado ocurrió otro robo en la Casa Parroquial. Los ladrones entraron por la noche, cuando él estaba en la Iglesia en un encuentro de familias y la reja de entrada se hallaba abierta. En esa ocasión se llevaron gran parte del dinero que le habían donado en Estados Unidos para las iglesias que atiende.

El párroco pidió ayuda para identificar al ladrón de este último robo, en caso de que alguien lo hubiera visto. Asimismo, dijo necesitar ayuda para reforzar la seguridad de la Iglesia con cámaras de vigilancia, barras, candados.

“No puedo sentirme seguro estando en un lugar asediado por ladrones capaces de entrar a pleno día a mi propio cuarto cuando estoy durmiendo”, declaró.

Al momento de la publicación se encontraba en espera de la policía.

En mayo pasado trascendió un robo en la Iglesia de San Charbel y de Santo Tomás de Villanueva, situada en el barrio de Miramar, en el municipio habanero Playa.

La denuncia fue hecha por Adrián Martínez Cádiz, corresponsal de prensa de la agencia católica en EWTN Español.

Según precisó Martínez Cádiz en ese momento, los atracadores entraron por una ventana y salieron por una de las puertas laterales. Se llevaron bocinas, lámparas, ventiladores y el cirio pascual.

La frecuencia de denuncias como estas en redes sociales son el reflejo de la ola de delincuencia que atraviesa a Cuba, que muchas veces implica no solo robos, sino también asaltos y asesinatos.

