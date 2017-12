Armando Manzanero cancela sus conciertos en Cuba

“Los empresarios encargados de la producción no respetaron las cláusulas”

MIAMI, Estados Unidos.- El célebre bolerista mexicano Armando Manzanero ha cancelado sus conciertos que se realizarían en Cuba en abril próximo debido a que “los empresarios encargados de la producción no respetaron las cláusulas”.

Informa el diario La Jornada Maya que Manzanero, quien se presentaría en la isla por primera vez, había previsto originalmente dos conciertos para los días 6 y 7 de enero en el Teatro Karl Marx y en la Plaza San Francisco de Asís, respectivamente.

Luego ambos espectáculos se aplazaron para el 21 y 22 de abril “por razones de salud” del artista, según la prensa oficialista cubana.

Sin embargo, en declaraciones recogidas este jueves por la prensa mexicana, el cantautor mexicano dijo que “lo más importante es desmentir” que estuviese enfermo. “Estoy bien, feliz, disfrutando con mi familia en las Cascadas de Iguazú, en Argentina”, dijo Manzanero.

“Decidí cancelar, porque mis representantes Laura Blum y Diego Manzanero Arjona me explicaron que no hay garantías y no se cumplen las cláusulas”, detalló el cantante de 82 años.

“Hoy quiero acabar con los rumores de todo lo que se ha publicado y mejor cancelamos todo, solo quiero reiterar que estoy más sano y feliz que nunca, listo para cantar en Chichén Itzá el próximo 3 de febrero”, concluyó.

Armando Manzanero ha compuesto unas 400 canciones, entre las que figuran temas antológicos como “Esta tarde vi llover”, “Somos novios” y “Contigo aprendí”. Varias de sus canciones han sido versionadas por artistas como Alejandro Sanz, Luis Miguel, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, Elis Regina y Juan Gabriel.

Manzanero ha recibido importantes premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre ellos figuran un Grammy Latino y un Premio a la Excelencia Musical, otorgado por la Academia Latina de la Grabación.

El artista ha grabado alrededor de 40 discos y su música ha aparecido en la banda sonora de numerosas películas. Su más reciente producción discográfica se titula Tengo permiso.