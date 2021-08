LA HABANA, Cuba. – “Las amenazas de la Seguridad del Estado tenían toda la intención de amedrentarme para que detenga mi trabajo como periodista independiente”, denunció el reportero de CubaNet Vladimir Turró Páez, tras ser interrogado por oficiales de la Policía política el pasado martes.

Tras ser citado por agentes de la Seguridad del Estado, el periodista tuvo que presentarse el pasado 3 de agosto a las 9:00 de la mañana, en la Sexta Unidad de la Policía, en el municipio capitalino de Marianao.

“Me llevaron a una de sus oficinas y una vez allí los oficiales, que se hicieron llamar Michel y Dominic, comenzaron a interrogarme y amenazarme. Empezaron por el tema de las protestas del 11 julio y mi participación en ellas como reportero, causa por la cual me dijeron que podía enfrentar un proceso judicial”, dijo Turró Páez.

“Después me dijeron que no podía seguir trabajando para CubaNet porque el periodismo que yo hacía era una actividad ilegal y, por tanto, podía traerme consecuencias fatales. Según ellos, a mí me paga un gobierno extranjero y podría ser severamente castigado por sus leyes [del régimen cubano]”, detalló el reportero.

Según explica, los agentes también intentaron prohibirle publicar en redes sociales cualquier información “contraria a la Revolución Cubana” bajo el argumento de que también era un delito grave.

“Todo el tiempo intentaban asustarme, me amenazaban con condenas de más de 25 años por ser, supuestamente, un mercenario pagado por el Gobierno de los Estados Unidos, algo que es totalmente incierto y que forma parte de la manipulación que siempre han llevado a cabo contra periodistas independientes para intentar desacreditarlos”, denunció.

“El régimen está desesperado e intenta sembrar el terror en todos los niveles de la sociedad cubana. Ese es el mensaje que quieren enviar al pueblo y por eso es que están encarcelando injustamente a los manifestantes del 11 de julio. Por eso también está intentando callar a la prensa libre”, advirtió.

Turró Páez agregó además que los oficiales lo retuvieron por alrededor de tres horas.

“Llegó el momento en que decidí ni hablar más. Les dije que hicieran lo que estimaran conveniente conmigo porque no paraban de lanzarme amenazas. Eso sí, les dejé bien claro que voy a seguir haciendo periodismo le guste al régimen o no”.

