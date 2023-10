MADRID, España.- Una madre cubana, de apenas 27 años de edad, fue asesinada el pasado viernes en Holguín, según numerosos reportes en redes sociales durante este fin de semana. La víctima es Natali Aguirre, a quien sobreviven cuatro hijos.

De acuerdo a información compartida por la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, la joven fue encontrada en un pozo de agua, detrás de la fábrica de refrescos en la ciudad de Holguín. Había sido degollada y apuñalada. Asimismo, se indica que el presunto autor del crimen fue su expareja, quien se dio a la fuga.

Hasta el momento ni los medios oficialistas ni las plataformas feministas independientes se han pronunciado al respecto.

De confirmarse este crimen, ascenderían a 61 los feminicidios registrados por la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba durante el 2023.

Hace apenas unos días se confirmó el feminicidio 60. La víctima, inidentificada como Yolanda Justiz Utria, fue asesinada en la ciudad de Guantánamo el 24 de septiembre pasado a manos de su expareja.

Las estadísticas de estos asesinatos en la Isla apenas constituyen un subregistro. No es posible conocer cuántas mujeres han muerto por cuestiones asociadas al género. El Gobierno cubano no transparenta las cifras ni cuenta las historias de las víctimas.

Ante la ola de feminicidios en el país y el estado de indefensión en que se encuentra la mujer, las plataformas feministas se mantienen pidiendo al régimen —sin obtener respuesta— una serie de demandas que protejan a la mujer de la violencia machista. Entre estas demandas se encuentran la tipificación del delito específico de los femi(ni)cidios; Creación de refugios y sistemas de rescate para mujeres y sus hijes en peligro; Legalización del activismo; y una Ley Integral contra la Violencia de Género.

Tipos de feminicidios

El feminicidio es el asesinato de una mujer por cuestiones asociadas a su género. Cuando una mujer es ultimada por un hombre con el que tuvo una relación amorosa, cuando es asesinada por un desconocido que la somete sexualmente o cuando es asesinada por alguien que la acosaba hablamos de feminicidio. Sin embargo, dentro de este crimen machista existen diferentes tipologías, según sus características.

De acuerdo a la segmentación propuesta por el Observatorio de Género (OGAT) de la revista Alas Tensas, estos crímenes se dividen en:

Feminicidio en la pareja o expareja: Asesinato de una mujer por su pareja o expareja.

Feminicidio familiar: Asesinato de una mujer por hombres de su entorno familiar.

Feminicidio sexual: Asesinato de una mujer sin relación de pareja ni familiar con el victimario; resultado de la violencia sexual. Además, aquí se incluyen los crímenes relacionados con la explotación sexual, la trata o prostitución, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado.

Feminicidio social: Asesinato de una mujer por una agresión, de carácter no sexual, por parte de un hombre con el que no mantenía una relación de pareja ni familiar (un desconocido, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, empleador, etc.).

Feminicidio vicario: Asesinato de los hijos/as menores de edad de una mujer, por parte de un hombre que emplea la violencia como instrumento para causar perjuicio o daño a su objetivo. El feminicidio vicario tiene dos subtipos: el que se produce en el ámbito de la pareja o la expareja (hijos e hijas menores, madres, sobrinos, amigas, hermanas…) y el que sucede fuera de ese.

Etapas previas a los feminicidios

En junio pasado, ante la alarmante escalada de feminicidios en Cuba, el OGAT compartió en sus redes sociales un violentómetro, con el objetivo de facilitar la labor de prevención, asistencia y reparación afectiva a las mujeres víctimas de violencia de género.

Alas Tensas dividió este violentómetro en tres etapas. La primera etapa, la de “Atención”, está relacionada con la violencia psicológica. En este sentido el Observatorio destaca que, si se permite, la violencia puede aumentar.

Esta primera fase está marcada por bromas pesadas, chantajes, ofensas, amenazas, intimidación, engaños, celos, manipulación, humillación en público.

La segunda fase se identifica como “Cuidado” e incluye actos como prohibir salidas, prohibir amistades, caricias agresivas, golpear “jugando”, control sobre el celular, el correo y las redes sociales.

Mientras que la tercera etapa, la de “Violencia”, en la que ya se está en grave peligro, la mujer puede ser víctima de amenazas con armas, amenazas de muerte, de encierros o aislamiento, de abuso sexual, violaciones y hasta de asesinato.