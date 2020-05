MIAMI, Estados Unidos.- La policía política cubana amenazó este jueves al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con aplicarle la Ley del vago o ley contra la vagancia, que penaliza a aquellos que no tienen un “vínculo laboral”, informó Radio Televisión Martí.

Aunque esta ley fue derogada hace más de 40 años, el oficial Machado, quien supuestamente es jefe de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la zona del Reparto Sevillano del municipio habanero Diez de Octubre, donde reside Fernández Cuenca, la usó para amenazar al periodista.

“Lo emplacé a que me probara qué artículo del Código Penal refleja que no trabajar es un delito”, dijo Fernández Cuenca a Radio Televisión Martí, entonces “aparentó buscar algo que, por supuesto no encontró, y me dijo vamos a aplicarte ‘la ley del vago’”.

Fernández Cuenca contó que el oficial de la policía le “insistió con la misma pregunta que me han hecho en otras ocasiones, si yo trabajo. Le expliqué que yo era periodista independiente, pero me contestó que ‘eso’ no es un trabajo reconocido en Cuba”.

El periodista le respondió que “aparte de ‘eso’, le dije, tengo una licencia de plasticador. Pero no se convenció y me reconvino por no haber llevado los documentos que me acreditan esta actividad de cuentapropista”, contó el periodista a Martí.

A pesar de que la Ley contra la vagancia, que cataloga no estar empleado como un estado peligroso, fue derogada el 21 de febrero de 1979, el oficial Machado le mostró al periodista independiente lo que parecía ser un expediente policial abierto contra él, reza la nota.

Mientras tanto, el régimen de la Isla continúa aplicando multas y hostigando a sus ciudadanos con el Decreto-Ley 370, que penaliza todas las opiniones que sean expresadas en las redes sociales en contra del gobierno.

El periodista independiente guantanamero Manuel Alejandro León Velázquez dijo a Martí que está muy a la moda “aplicar multas de tres mil pesos basado en el Decreto-Ley 370 o, como se la conoce Ley Azote, a periodistas independientes y defensores de derechos humanos”.

“Un caso reciente aquí en Guantánamo es el de Niober García Fournier que se le impuso una multa por esa cantidad bajo esta normativa”, comentó el reportero.

León Velázquez también ha sido citado para este sábado por la policía. “Me parece que el sábado voy a ser multado y voy a ser una víctima más de este decreto que es un instrumento para reprimir la libertad de prensa y de expresión”.