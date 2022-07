MIAMI, Estados Unidos. — El régimen cubano quiere otro estallido social que derive en protestas como las del pasado año. Así lo confirman las citaciones y advertencias a activistas y periodistas independientes, quienes tendrán vigilancia policial durante los próximos días.

Una de las que no podrá salir de su vivienda será la periodista del portal digital 14ymedio Luz Escobar, quien fue interrogada este viernes en una oficina del Carnet de Identidad por un oficial de la policía política identificado como Ramsés.

“En la ´entrevista´, el agente de la Seguridad del Estado Ramsés lo que quería era informarme que los días 11, 12 y 13 de julio tendré vigilancia policial en mi edificio y advertirme que en esos días no podía salir de mi casa”, informó la reportera en redes sociales.

El periodista de CubaNet y activista de la comunidad LGBTI+ Nelson Julio Álvarez recibió hoy una notificación para presentarse mañana 10:30 a.m. en la estación de policía de Zapata y C.

“Hay varias personas que han sido citadas por el 11J y me imagino que sea para eso. Ellos no me quieren en la calle reportando, no me quieren trabajando para CubaNet. No solo me amenazan con procesarme en virtud de la nueva Ley de Procedimiento Penal, sino que también me amenazan con mi familia”, explicó el joven.

El artista y grafitero cubano Yulier Rodríguez Pérez, más conocido como Yulier P, también fue citado por la policía política.

“Se apareció en mi domicilio un jefe de sector de algún lado, no de mi zona, y me hizo una citación en la puerta de mi casa para una entrevista mañana con la Seguridad del Estado en el consejo de la policía de Villa Nueva, pero aparte de la falta de ortografía se equivocó en la fecha y puso la de hoy”, escribió el artista en su perfil de Facebook.

Además de Luz Escobar, Nelson Julio Álvarez y Yulier Rodríguez Pérez también recibieron citaciones los activistas Leonardo Fernández Otaño y Yerly Velázquez, entre otros.

El portal 14ymedio informó desde ayer el servicio de internet en la Isla se ha ralentizado por momentos, por lo que algunos no descartan un eventual apagón de comunicaciones en caso de que se repitan las protestas.

