LA HABANA, Cuba. – Teresa de Jesús Rodríguez Simón pide a la Fiscalía del régimen cubano que desista de las “elevadas” peticiones de cárcel solicitadas para sus tres hijos, encarcelados tras las históricas manifestaciones del 11 de julio (11J). Los jóvenes se unieron a las históricas protestas en La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo, el pasado 12 de julio.

“Estoy pidiendo la libertad de mis hijos que lo son todo para mí (…). Mis hijos no hicieron nada malo; yo pido que no les echen esa cantidad de años que le quieren echar”, explicó ahogada por el llanto Rodríguez Simón.

Para Mackyanis Yosney Román Rodríguez, de 23 años, la Fiscalía pide 25 años de cárcel. Mientras, para Yosney Emilio Román Rodríguez, de 25, y para Emy Yoslan Román Rodríguez, de 18, pide 20 y 15 años de privación de libertad, respectivamente. Los tres jóvenes están acusados de los delitos de “sedición” y “otros actos contra la seguridad del Estado”, según el documento de petición fiscal al que tuvo acceso CubaNet.

Según Rodríguez Simón, sus tres hijos fueron arrestados de “manera violenta” el 14 de julio, dos días después de que tuvieran lugar las protestas en La Güinera. Alrededor de 20 días después del arresto fue que volvió a tener noticias de ellos, apuntó.

“Aquí a mi casa vinieron [los agentes de la Policía] violentamente. Inclusive, a mi mamá que es una vieja de 78 años, la tuvimos que llevar para el hospital porque le dio una isquemia”.

La tía de los tres jóvenes, Lizet Rodríguez Simón ―quien recibió a la Policía el 14 de julio―, asegura que las autoridades cubanas violaron todos los procedimientos establecidos dentro del marco legal para llevar a cabo el arresto de sus sobrinos.

“El jefe de sector llegó con una banda atrás y cogió por el pasillo para adentro. Yo le digo: ‘¿Para dónde tú vas?’. Ipso facto entró la Brigada Especial y cogieron a los muchachos. Mi mamá empezó a dar gritos. Yo pidiendo que los soltaran y ellos [los oficiales] me metieron unos buenos empujones”, contó.

“A Emy Yoslan se lo llevaron descalzo, sin camisa, sin desayunar; estaban acabaditos de levantar. Le digo [al oficial que lo arrestó]: ‘Ese es menor de edad’, pero ni le importó”, precisó Lizet.

Asimismo, la entrevistada detalló que las autoridades le quitaron de forma “violenta” su teléfono móvil cuando intentaba llamar a la madre de sus sobrinos, que no se encontraba en la casa en ese momento. “Cuando logro coger el teléfono, el tipo me lo jorobó; comenzamos con el forcejeo y me lo quitó”, detalló.

Lizet también asegura que preguntó a los oficiales por la orden de registro y de detención. Sin embargo, los policías le explicaron que no la necesitaban porque los jóvenes habían cometido un delito contra la seguridad del Estado. También “registraron toda la casa y lo viraron todo al revés”, lamentó.

De acuerdo con la petición fiscal del caso, Mackyanis, a quien le piden 25 años de cárcel, tomó una botella para enfrentar a los policías que estaban reprimiendo la protesta de La Güinera y luego, supuestamente, se unió al grupo de personas que estaban lanzando piedras contra los agentes de la autoridad.

La Fiscalía alega también que Mackyanis ayudó en la preparación de las botellas incendiadas que lanzaron contra los policías. Además, la petición fiscal asegura que gritó consignas contra el “proceso revolucionario”.

En el caso de Emy Yoslan, las autoridades solicitan 15 años de cárcel por presuntamente haber lanzado piedras contra el jefe de sector. Según precisa el propio documento, las piedras no llegaron a impactar al oficial.

Por su parte, a Yosney Emilo las autoridades le piden 20 años de cárcel bajo el argumento de que se encontraba entre el numeroso grupo de jóvenes que lanzó piedras y botellas con fuego contra la Policía.

Los tres acusados forman parte de un grupo de alrededor de 31 jóvenes residentes de La Güinera, los cuales se encuentran acusados por los delitos de sedición y otros actos contra la seguridad del Estado. Las peticiones fiscales contra ellos oscilan entre los 15 y 25 años de cárcel.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.