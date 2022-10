MIAMI, Estados Unidos. — El régimen cubano admitió conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre los destrozos ocasionados por el huracán Ian.

“Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos hemos intercambiado información sobre los daños cuantiosos y pérdidas lamentables ocasionados por el huracán Ian en ambos países. También mantenemos comunicación con otros gobiernos interesados en los estragos y necesidades para la recuperación en Cuba”, indicó en la Cancillería del país caribeño en Twitter.

Desde el que meteoro arrasara con el occidente cubano la semana pasada, las autoridades de la Isla han arreciado la campaña para que Washington levante las sanciones económicas, especialmente el embargo.

Este domingo, la organización The People´s Forum lanzó un mensaje en la edición impresa del diario The New York Times para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elimine las sanciones impuestas al régimen cubano.

El texto, publicado bajo el título Deja que Cuba se reconstruya, asegura que las sanciones y el embargo de EE. UU. impiden que Cuba se recupere de los destrozos provocados por el huracán Ian.

“La Administración Biden necesita actuar ahora mismo para ayudar al pueblo cubano. El huracán Ian causó una gran devastación. La red eléctrica resultó dañada y el sistema eléctrico colapsó. Más de cuatro mil viviendas han quedado completamente destruidas o gravemente dañadas”, señala el texto.

The People´s Forum insiste en que “se debe permitir a Cuba, aunque sea por los próximos seis meses, comprar los materiales de construcción necesarios para reconstruir” el país.

La publicación de The People’s Forum fue difundida por la propaganda castrista, así como por representantes del régimen de la Isla como Lianys Torres Rivera, jefa de la misión diplomática de Cuba en Washington.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.