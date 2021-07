MIAMI, Estados Unidos. – El reportero de CubaNet Enrique Díaz fue amenazado este martes por agentes de la Seguridad del Estado, que ordenaron su traslado a la Sexta Unidad de la Policía de Marianao y lo acusaron de haber instigado a las protestas del pasado 11 de julio en La Habana.

Tras una detención de “casi cinco horas”, Díaz fue puesto en libertad, pues no existe ninguna prueba que lo involucre en las manifestaciones iniciadas el 11 de julio, explicó a CubaNet minutos después de salir a la calle, cerca de las 11:00 de la noche de este viernes.

“Según la Seguridad del Estado, el jefe de Sector de mi zona recibió una información de que yo estuve instando a que las personas se manifestaran (el 11 de julio)”, agregó.

“Sin embargo, me soltaron porque no hay pruebas ninguna: yo no aparezco por ningún lado [fotos y videos de las protestas] no he publicado nada en mi perfil [de redes sociales], así que es mi palabra contra la de ellos”, también señaló.

Presuntamente, el régimen intenta aplicarle a Díaz la figura penal “instigación a delinquir”, la misma por la que están siendo procesados cientos de cubanos arrestados el 11 de julio durante las manifestaciones que sacudieron la Isla o en los días posteriores, como parte de una cacería ordenada por el régimen de La Habana.

Varias horas antes de su traslado a la Sexta Unidad de la Policía de Marianao, Díaz fue citado vía telefónica por un agente de la Seguridad del Estado. No obstante, se negó a presentarse ante las autoridades policiales si no le entregaban una citación oficial.

Pocas horas después, se presentó en su vivienda el jefe de Sector, que reiteró la citación pero se negó a entregar el documento que la validaba.

Tras las manifestaciones iniciadas el 11 de julio en el municipio de San Antonio de los baños, y que pronto se extendieron a más de 60 ciudades y pueblos de la Isla, el régimen ha aumentado el acoso y los arrestos contra los reporteros y colaboradores de CubaNet, entre ellos Camila Acosta y Orelvys Cabrera.

