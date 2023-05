MADRID, España.- El régimen cubano habilitó este lunes las Tarjetas Chip Recargables para la compra de combustible en los servicentros del país.

Según informó la corporación estatal Financiera CIMEX S.A. (FINCIMEX) en redes sociales, las tarjetas pueden adquirirse en sus oficinas de manera gratuita, y se cargarán con el monto deseado en los establecimientos comerciales habilitados.

CIMEX detalla que, tras adquirir la tarjeta, el cliente debe acudir a los establecimientos comerciales habilitados para la carga y recarga de la tarjeta.

El saldo se podrá recargar tantas veces como sea necesario y no habrá que presentar la titularidad del propietario.

Pasos para cargar las tarjetas

El cajero que opera el POS (terminales de ventas) recibe del cliente el monto en efectivo (CUP) a cargar en su Tarjeta.

El cajero inserta la tarjeta del cliente en el POS y selecciona en el terminal la opción de carga.

Se solicita al cliente que teclee su PIN, luego es introducido el monto a cargar en su tarjeta.

Se emite un comprobante de compra y se le entrega al cliente.

Mediante consulta de saldo en tarjeta el cliente puede comprobar (poniendo su PIN) que ha realizado satisfactoriamente el proceso.

Posteriormente el cliente puede usar su tarjeta en los diversos establecimientos donde se dispense el combustible.

De acuerdo a la información oficialista, esta medida tiene el objetivo de extender y estimular el comercio minorista en la informatización de los procesos.

Ante la nueva medida, los cubanos no han tardado en señalar que no se solucionada nada con esto mientras no haya combustible.

“Nosotros no necesitamos tantos medios de pago, lo que nos basta es gasolina y pagarla por los medios habituales”; “¿Para qué tanta tecnología si ni tenemos combustible”; “¿Para qué tantas tarjetas con la escasez de combustible que hay?”; “Lo que tienen es que dejar los inventos y surtir los puntos de ventas de combustibles y alimento que bien escaso que está todo”, se lee en comentarios a la publicación de CIMEX.

Recientemente la Corporación Cimex implementó la plataforma Ticket en los servicentros de La Habana destinados a la venta de gasolina para la población, con la intención de disminuir las colas.

La crisis de combustible se ha acrecentado en Cuba durante los últimos dos años. En los momentos más caóticos, las filas para comprar gasolina han sido hasta de más de más de 24 horas.