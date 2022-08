MADRID, España.-Este martes comenzaron las operaciones de compra, por parte del régimen cubano, en cajeros automáticos, casas de cambio (CADECA) y comercios, informó el Banco Central de Cuba (BCC).

“Se informa que a partir de hoy martes 9 de agosto inician las operaciones a través de los cajeros automáticos y los terminales de puntos de venta ubicados en bancos, CADECA y comercios que actualmente ofrecen sus productos y servicios en CUP. Por estos dos canales de pago electrónicos, podrán realizar operaciones las tarjetas del sistema RED asociadas a los productos en MLC, emitidas por el Banco de Crédito y Comercio, Banco Popular de Ahorro y Banco Metropolitano, excepto las asociadas a personas jurídicas de las Formas de Gestión no Estatal”, indica el BCC en nota informativa.

Además, podrán operar las tarjetas VISA y MasterCard que se aceptan en el país para la extracción de CUP y compra de productos y servicios en los comercios habilitados en esta moneda.

La entidad señala que está trabajando en la implementación de otras opciones en cajeros automáticos y demás canales de pago electrónicos, “para que el Sistema Nacional de Pagos tenga incorporada la operatoria con el nuevo tipo de cambio”.

El régimen cubano anunció el pasado 3 de agosto que comenzaría desde el día siguiente a comprar las divisas extranjeras, incluyendo dólares en efectivo, pero que por el momento no las venderían a la población.

La ministra del Banco Central de Cuba, Marta Wilson González, precisó que se comprarían los dólares a 120 pesos cubanos.

Tras este anuncio los cubanos no tardaron en manifestar su desaprobación en las redes sociales.

“A cómo se nos pondrán ahora las divisas y los MLC para los que necesitemos comprarlas en el ‘mercado informal’ para luego poder comprar en las tiendas de MLC (que dicho sea de paso, sigue siendo el único mercado en el que hoy podemos adquirir algo de lo que necesitamos)”, se preguntó en Facebook el escritor Nelson Simón, presidente de la UNEAC en Pinar del Río.

“¿Han pensado en nosotros, los consumidores?”, también cuestionó.

“Si el banco no vende divisas, todos tendremos que acudir al mercado informal. La necesidad hará que el precio de las divisas en el ‘mercado informal’ se dispare por encima de la tasa que fija el banco”, agregó.

Por su parte, el usuario Mayito Sánchez realizó el siguiente análisis: “La idea sería que si yo entro a Cuba con 100 dólares, el Gobierno me dé 12 000 pesos, ¿no? Por lo que los de la calle tendrían que darme por lo menos 15 000 o 20 000 para que me vaya con ellos. Tendría que arriesgarme yo a que me estafen en la calle, a buscar a alguien que quiera regatearme. Es más fácil para mí en el mismo aeropuerto o en Cadeca venderlos a 120”.

“Los que quieran comprarme en la calle, que son los necesitados, pasan las mil y una noches para reunir un dinerito en CUP para llegar a 120. ¿Podrán reunir más dinerito para motivarme a vendérselos?”, se preguntó.

Mientras que José Luis Gutiérrez Carballo opinó que la medida reafirmaba el estado de quiebra de la economía cubana. Así como cuestionó: “Si el régimen va a comprar a 120 y no va a vender; a cuánto lo tendrán que comprar los que necesiten miles de dólares para emigrar?”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.