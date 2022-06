MIAMI, Estados Unidos. — El músico cubano Abel González Lescay fue condenado a cinco años de “limitación de libertad” por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en La Habana, informó el joven este miércoles en redes sociales.

“Ya salió mi sentencia. Cinco años de limitación de libertad. Es en la casa, trabajando o estudiando. Me felicito. Muchas gracias a todos por su gran ayuda”, escribió Lescay en su perfil de Facebook.

Inicialmente, el joven había sido sentenciado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J en el municipio de Bejucal, provincia de Mayabeque. Sin embargo, una revisión del caso terminó suavizando la condena.

González Lescay fue procesado por los supuestos delitos de desorden público y desacato agravado. En entrevista ofrecida a CubaNet el pasado mes de mayo, el joven había calificado la anterior sentencia en su contra como “una falta de respeto”.

“Mis padres han entendido la situación y me apoyan mucho, mi familia es de muy buena energía. La sentencia de seis años yo no me la creo, y lo que me dio fue risa cuando la leí. Eso es una falta de respeto y un muy mal trabajo, yo no sé cómo ellos van a tener la conciencia de meterme preso esos años por ofender a un policía, que lo que más llevaría es una multa”.

El pasado 8 de junio, el músico fue expulsado del Instituto Superior de Arte (ISA), donde cursaba estudios de música. El hecho fue difundido por el propio artista en redes sociales.

“Me dieron la baja en el ISA. Ponché algunas asignaturas, no pudieron darme la repitencia. No pierdo mucho más que un albergue. Sigo mi preparación como compositor con mi amado maestro Juan Piñera”, escribió el manifestante del 11J.

