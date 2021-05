MIAMI, Estados Unidos. ─ Agentes del régimen detuvieron este jueves al rapero Maykel Castillo Pérez, más conocido como Maykel Osorbo, cuando intentaba regresar a su residencia en el municipio de Habana Vieja.

El arresto del rapero fue informado por la activista cubana Anamely Ramos, también integrante del Movimiento San Isidro.

Horas antes de ser detenido, Osorbo publicó un video en su cuenta de Facebook donde advirtió sobre la posibilidad de ser interceptado por las autoridades.

“Estoy en 25 y E. Me dirijo a mi casa ahora mismo. Y nada, me llevan preso, pero voy pa mi casa, para que el mundo sepa. No sé. No me va a pasar nada, me dicen los oficiales, pero bueno, yo no sé lo que tienen pensado”, dijo el rapero en un breve video de apenas 16 segundos.

Desde hace varios días, Maykel Osorbo, uno de los intérpretes de la popular Patria y vida, se encuentra sitiado por agentes del régimen, que durante las últimas semanas han mantenido el cerco policial sobre las viviendas de varios activistas.

“Esteban Rodríguez preso injustamente. Luis Manuel secuestrado en el hospital. Maykel detenido por querer regresar a su casa. Lo que intentan hacer en San Isidro y Belén es una mezcla de apartheid y saneamiento ideológico”, señaló Anamely Ramos en otra publicación.

“Maykel Castillo solo quiere regresar a su casa en La Habana Vieja. ¿ Eso también es delito? ¿ Le comprarán una casa o lo llevarán también para un hospital? La conexión de internet de esa zona del vedado está interrupta”, había denunciado Ramos anteriormente.

Noticia en desarrollo…

