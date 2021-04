MIAMI, Estados Unidos. – El rapero Maykel “Osorbo” Castillo, uno de los miembros más visibles del Movimiento San Isidro (MSI), denunció este lunes que “dos oficiales de la Seguridad del Estado” lo golpearon hasta desplazarle el tabique de la nariz.

El incidente ocurrió al amanecer de este lunes, cuando se trasladaba desde la casa de su pareja a un estudio de grabación, explicó Osorbo en una directa de Facebook transmitida por Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del MSI.

“(En ese momento) veo lo mismo que siempre, una pila de (agentes de la) Seguridad del Estado en su película. Empiezo a caminar, llego a Belascoaín y me sale de una columna un negro como yo, de un metro, y me da un piñazo por aquí (se toca la nariz). Brinco, hasta el lado de allá, y allá me estaba esperando otro que no vi (…). Piñazo de nuevo. Y empezaron a darme golpes ahí”, narró Castillo.

“La Seguridad del Estado mirando todo eso”, agregó. “Un agente estaba filmando todo. Ya al momento me cogieron el teléfono, me lo arrancaron de la mano y me lo rompieron. Entonces alegan que con los abakuás nadie se mete. Señores, ustedes no son abakuás, ustedes no hablan como abakuás. (…) Los abakuás no hacen eso”, dijo el rapero a sus agresores.

Más adelante señaló que, pese a los golpes recibidos, el episodio había sido otra “victoria” porque no respondió con violencia. “No te voy a hacer daño. Cada vez que me des golpes me vas a hacer más fuerte. Y la gente está mirando esto. Ustedes son unos asesinos. Nosotros necesitamos un cambio ya. Esto es ‘Patria y Vida’, no hay de otra”, terminó.

Por su parte, Otero Alcántara responsabilizó al régimen cubano por los daños a su integridad y la de Castillo. “Si a Maykel le pasa algo, si a mí me pasa algo, eso es invento de la Seguridad del Estado, para que después no vengan a estar diciendo que es el pueblo. (…) Eso que le pasó a Maykel no es casualidad”, sentenció.

Más adelante recalcó: “Cualquier cosa que me pase a mí, la responsabilidad es de las autoridades cubanas”.

En una segunda directa, Otero Alcántara precisó que Castillo había salido al hospital para tratar las lesiones provocadas por la golpiza. “Yo quería acompañarlo, pero imposible con la Seguridad del Estado en la esquina”, dijo.

En su primera directa, el líder del MSI había mostrado a los agentes de la policía política apostados en la esquina de su casa, en el barrio de San Isidro. “Yo estoy sitiado desde hace más de una semana hoy”, aclaró.

Según el artivista cubano, lo que el régimen quiere es detenerlo “hasta después del Congreso” del Partido Comunista. “Y no me van a meter preso”, sentenció.

“Uno a veces cree que la cosa (la represión) se acaba, que no pasa nada después que pasa un evento como el del domingo o que cantamos ‘Patria y Vida’. Uno cree: ‘Esas gentes están seguras, no les va a pasar nada’. Sí nos pasa, vamos a estar pendientes, muy pendientes, vamos a estar abriéndole los ojos a nuestra familia”, pidió.

“Ellos (las autoridades del régimen) incitan a la violencia, ellos construyen la violencia alrededor de nosotros, y hay que estar pendientes de eso”, concluyó.