MIAMI, Estados Unidos. – El Tribunal Municipal de Matanzas declaró culpable del delito de “desobediencia” a la académica cubana Alina Bárbara López Hernández, juzgada en la mañana de este martes tras meses de acoso y detenciones.

“El juicio concluyó, en unas horas explicaré lo ocurrido, solo adelanto que fui considerada culpable de un delito de desobediencia y que apelaré a instancia provincial”, informó la propia López Hernández en su muro de Facebook.

La académica también denunció las detenciones del escritor Jorge Fernández Era y de Mario Gines González Reyes Cepero e Ilonka Amuchastegui, las cuales calificó como “atropellos enormes”. Las tres personas tenían la intención de acompañarla o estar presentes en la vista oral del juicio contra López Hernández este martes.

“Jorge Fernández Era fue detenido en la antigua Plaza del Mercado por el carro patrulla 262 y dos oficiales uniformados, uno de ellos identificado con el número 14283 cuando nos dirigíamos al tribunal, se nos dijo que lo llevaban para la estación de la Playa, ahora su esposa nos informa que lo llevaron para su domicilio en La Habana donde está vigilado”, precisó la profesora cubana.

Sobre Mario Gines González Reyes Cepero e Ilonka Amuchastegui, López Hernández precisó que ambos habían logrado llegar al Tribunal Municipal de Matanzas. No obstante, “cuando intentaron entrar pues se dijo que era una vista pública, fueron llevados (Mario a empujones), según se le dijo al padre de mi hija, para la estación de Policía”.

(Captura de pantalla)

“En cuanto el juicio concluyó llamamos a la estación y el oficial a cargo asegura que él no ha recibido a nadie con esos nombres, me dijo que deben estar en Operaciones de Seguridad del Estado pero que no sabe su número de teléfono”, agregó la académica. No obstante, en una publicación posterior, López Hernández detalló que la PNR había confirmado al padre de sus hijas que Reyes Cepero e Amuchastegui sí habían estado detenidos (“por poco tiempo”) y que ya habían sido liberados.

En un post de este lunes por la noche, la académica había acusado a los órganos de Seguridad del Estado (SE) de Cuba y específicamente al general de Brigada Alejandro Castro Espín, director de Inteligencia y Contrainteligencia de la SE, como responsable de numerosos abusos y violaciones de derechos en el país.

En el post, López Hernández también describió una serie de actos represivos ocurridos la víspera de su juicio: “Durante todo el día de hoy [lunes 27 de noviembre] se ha realizado una redada contra numerosas personas a las que han citado a estaciones de la policía, amenazado y colocado agentes fuera de sus viviendas con el fin de que no puedan salir de ellas”. Estos actos, según ella, han afectado a ciudadanos “decentes que no han violado ley alguna”, incluyendo la incautación de carnets de identidad y amenazas de detención.

En su mensaje, la académica expresó: “La verdadera causa de tanta represión y precauciones es el miedo. Pero los tranquilizo: nunca he convocado a nadie a manifestarse ni a crear desórdenes. A diferencia de ustedes, creo en la responsabilidad individual y ética de las personas”. La profesora finalizó enfatizando la necesidad de cambio en Cuba, señalando que “la cuestión que está en juego ahora no es ‘si hay’ que cambiar, sino ‘cómo hacerlo’”.

En redes sociales, decenas de cubanos y organizaciones de la sociedad civil han expresado su apoyo a López Hernández y advirtieron que se encontraban “atentos” al juicio contra la académica.

Este lunes, Amnistía Internacional (AI) indicó que seguía el caso. “Alina Bárbara López, profesora por más de 30 años en Cuba, ha sido detenida varias veces por protestar contra la injusta detención del periodista Jorge Fernández Era. Además, tiene impuesta una prohibición de viajes que le impidió asistir a eventos académicos”, denunció la organización en X, antes Twitter.

“El gobierno de Miguel Díaz-Canel emplea detenciones breves, citaciones policiales e imputación de delitos como tácticas represivas. Díaz-Canel, cese el acoso a la profesora Alina Bárbara López y a quienes reclaman derechos. Alto a la criminalización (…). Disentir no es un delito”, agregó AI.

