AREQUIPA, Perú. – El plan de construcción de viviendas ejecutado por Gobierno cubano terminará el 2023 muy por debajo de las proyecciones, según un reporte del diario oficial Granma.

“Al cierre de octubre solo se culminaron alrededor de 13.300 inmuebles en el país, para un 54 % del plan anual. La falta de cemento y acero sigue siendo el gran talón de Aquiles, pero también los métodos y formas de trabajo”, reconoce el medio.

Las estadísticas trascendieron en un encuentro reciente entre el primer ministro del régimen, Manuel Marrero Cruz, con los gobernadores y el intendente de la Isla de la Juventud.

En la reunión, el alto funcionario indicó que la vivienda es uno de los programas priorizados debido a su alcance para el beneficio de la población y por lo que aporta al desarrollo social.

No obstante, el incumplimiento del plan es una realidad que se reitera cada año en la Isla, afectando a miles de cubanos.

Dilaila Díaz Fernández, directora general de Materiales del Ministerio de la Construcción, señaló que se necesita producir 83 millones de ladrillos al año para contrarrestar el déficit declarado en el Programa de la Vivienda.

“En 2022 se lograron 39 millones (47% de la necesidad), y fue la mejor producción en cuanto a la cantidad de ladrillos en los 12 años de constituido el programa de producción local de materiales”, precisó la directiva.

En lo que va de 2023 se han entregado cuatro millones de ladrillos más que en igual periodo del año anterior, lo cual solo representa un el 52 % de la necesidad.

En ese sentido, Díaz Fernández aseguró que se impone acelerar el incremento de las capacidades de producción.

“Hay que construir hornos, hornos eficientes, moldes, extrusoras, mezcladoras, y todo esto se tiene que realizar con los recursos locales (…) Hay que diseñar y construir con soluciones en cerámica roja”, agregó.

René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, también insistió en la importancia de la producción local como solución a la grave situación del programa de la vivienda.

“En cada provincia hemos insistido en cómo desarrollar esa producción local y cómo vamos a multiplicar el cemento que se entrega, aunque con la arcilla podemos hacer todo lo que es elementos de piso, pared y techo”, resaltó el titular.

Por su parte, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro, recordó que existe un estudio sobre la ruta de la arcilla en Cuba, una que hasta el momento ha permanecido casi olvidada.

“Eso está levantado. ¿Dónde está? Hay indicaciones para construir los hornos. Están los planos entregados a los territorios. ¿Lo hacen? No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es la disciplina? ¿Cuál es el control? Hay indicaciones y, sencillamente, en el territorio no se ejecutan”, aseveró.

Mientras las autoridades del régimen en la Isla debaten sobre el programa de la vivienda y la escasez de materiales constructivos, la infraestructura hotelera parece no verse afectada por la misma realidad que golpea al pueblo cubano.

Aunque la ocupación turística en Cuba es baja y el sector aún no se recupera siquiera a los números prepandémicos, el gobierno sigue remodelando y construyendo hoteles.

Mientras, los derrumbes en La Habana son noticia con frecuencia y las personas damnificadas por huracanes de hace más de década continúan sin hogar.

