MIAMI, Estados Unidos. – El régimen de Irán llevó a cabo este domingo un fuerte despliegue militar en Teherán para evitar protestas masivas contra el líder supremo ayatolá Ali Khamenei.

Agencias de prensa señalan que policías antimotines con ropas negras y cascos se congregaron en la Plaza de Vali-e Asr, en la Universidad de Teherán y otros lugares emblemáticos, mientras circulaban convocatorias de protestas para unas horas más tarde.

El descontento popular se hizo manifiesto esta semana luego de que las autoridades reconocieran que el avión de Ukrainian Airlines accidentado el pasado martes fue derribado por un misil iraní.

“¡Nuestro enemigo está aquí! Es una mentira decir que el enemigo es los Estados Unidos. ¡Comandante, renuncie!”, gritaron miles de iraníes, fundamentalmente jóvenes estudiantes, reunidos en plazas céntricas de la capital del país persa.

De esta forma, los iraníes han mostrado un contundente rechazo al derribo del avión ucraniano, donde murieron 176 personas, de ellas 82 nacionales.

“Incluso hablar de ello hace que se me acelere el corazón y me entristece (…) Me avergüenzo cuando pienso en sus familias (…) La negación y ocultar la verdad en los últimos tres días agravaron mucho el sufrimiento y el dolor de las familias y el mío”, dijo a la agencia AP Zahra Razeghi, residente en Teherán.

El régimen de Irán se vio obligado a reconocer su culpabilidad en el siniestro luego de que, en principio, rechazara las acusaciones de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña por su responsabilidad en la tragedia aérea.