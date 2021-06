LA HABANA, Cuba. ─ El régimen cubano comenzará a vender tarjetas prepago en dólares que podrán ser utilizadas en las tiendas en moneda convertible (MLC), que funcionan desde el pasado año y cuyo objetivo es captar divisas.

El anuncio fue hecho por CADECA, una institución bancaria creada originalmente en la Isla para el canje y recanje de monedas extranjeras por pesos convertibles y para la compra y venta de moneda nacional.

La medida fue informada por el vicepresidente de la entidad, Alejandro Velazco, quien compartió en su perfil en la red social Facebook una imagen en que se ofrecen los detalles sobre el nuevo servicio.

La nueva estrategia está enfocada en recaudar divisas a través del turismo y funcionará con un sistema similar al de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). Los usuarios deberán adquirir las nuevas tarjetas prepago a través del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) con dólares en efectivo para poder ir a las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) y gastar el saldo de estas.

CADECA explicó además que “una vez que el dinero esté dentro de la tarjeta, solo se podrá retirar en pesos cubanos en la red de cajeros automáticos (el monto no es reembolsable en divisas), además el banco no está obligado a devolver el importe no utilizado”.

Las tarjetas llevarán impreso el importe que puede ser de 200 USD, 500 USD y 1 000 USD. También reflejarán una fecha de vencimiento, aunque no se precisa el tiempo de validez de estas.

El pasado 20 de mayo el régimen cubano suspendió la venta de dólares estadounidenses y otras divisas en los aeropuertos internacionales, único lugar donde los residentes en el país podían comprar hasta 300 USD antes de viajar al extranjero.

De acuerdo con una nota publicada en la web oficial de CADECA el día 19 de mayo, la medida se obedecía al “déficit significativo de la moneda libremente convertible (MLC)” que la entidad adquiere mediante los canjes de moneda realizados a turistas extranjeros y otros viajeros internacionales.

Según una nota oficial, “como resultado de la pandemia de la COVID-19, se ha producido en Cuba una reducción considerable de la entrada del turismo internacional y en consecuencia un déficit significativo de la moneda libremente convertible (MLC), que compra CADECA mediante los canjes de moneda”.

