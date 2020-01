MIAMI, Estados Unidos.- El régimen cubano le negó la entrada a la Isla al futbolista cubano Maikel Chang, según publicó el propio jugador en su cuenta de Facebook.

“Después quieren que cuando gane un torneo saque la bandera de Cuba, como la voy a sacar si me acaban de decir en el aeropuerto que no puedo entrar a Cuba, HOY DEJO DE SER CUBANO, mamita fuerza fuerza, el dolor que tengo en mi pecho ahora mismo no es nada comparado al que debes de tener tú, solo te pido fuerzas”, escribió Chang.

El futbolista, de 28 años, escapó de la concentración del equipo Cuba en octubre de 2012 en Canadá, durante la competición de la selección antillana contra ese país para la clasificación a la Copa de Mundo.

Chang, quien firmó con el Real Salt Lake City de la Major League Soccer para la venidera campaña, no podrá entrar a Cuba presumiblemente hasta octubre de 2020, fecha que se cumplen los ocho años de castigo que aplica el régimen cubano a los ciudadanos que abandonan misiones y selecciones deportivas.

La Ley de abandonos a delegaciones oficiales de Cuba fue rebajada de ocho a cinco años.