Régimen cubano indulta a 2604 presos

MIAMI, Estados Unidos.- El Consejo de Estado de Cuba indultó a 2604 sancionados con penas efectivas de privación de libertad, según informó este viernes el diario oficialista Granma.

EL perdón fue presentado por el gobierno como una medida que da “cumplimiento” a su política y “en consonancia con la nueva Constitución de la República, que entre sus postulados favorece la reinserción social de las personas privadas de libertad”, además de haber “tenido en cuenta solicitudes de familiares”, dice la nota.

“Se evaluó el buen comportamiento de los condenados durante el cumplimiento de la pena, el tiempo extinguido de la sanción, así como las características y resultados de los hechos por los que fueron sancionados” añade la información difundida.

De acuerdo al texto también se tuvieron en cuenta “la edad y las enfermedades crónicas que algunos padecen, y se incluyeron particularmente mujeres, jóvenes y adultos mayores”, y de acuerdo a Granma “los seleccionados han cumplido como mínimo un tercio de la sanción impuesta por los tribunales”.

En la declaración oficial no se dieron a conocer los nombres de los indultados, si hay algún preso político o no dentro de la lista, ni la fecha de liberación. Pero sí quedaron plasmados los delitos que no están incluidos en el indulto, como son el asesinato, violación, pederastia con violencia, homicidio, corrupción de menores, hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor y conductas relacionadas con las drogas.

También quedaron fuera de la liberación los sancionados por “sustracción” de combustible, figuras agravadas del Robo con Violencia o Intimidación en las Personas, hechos de corrupción y reclusos reincidentes y multi-reincidentes y los que con anterioridad ya fueron beneficiados con un indulto y reingresaron a prisión con posterioridad por la comisión de un nuevo acto delictivo.

En 2015 ya el régimen cubano había indultado a 3522 presos, la razón fue la visita del Papa Francisco. Sectores de la disidencia denunciaron en aquella ocasión que no hubo ni un solo indultado que fuera preso político. En 2016, respondiendo “al llamado del papa Francisco (…) en el Año Santo de la Misericordia”, el Gobierno de Raúl Castro también perdonó a otros 787 convictos. En 2012 excarcelaron a 2900 cubanos y extranjeros sancionados.