Régimen cubano arresta a periodista de CubaNet Enrique Díaz

MIAMI, Estados Unidos.- El periodista de CubaNet Enrique Díaz, fue arrestado hace unos minutos en su casa en La Habana, luego de que oficiales del régimen comunista cubano realizaran un registro en su vivienda, según denunció a este medio su esposa.

La esposa de Enrique Díaz, Lismeirys Quintana Ávila, asegura que los uniformados entraron a su vivienda acusando al periodista de supuesta actividad ilícita, después del registro se lo llevaron detenido.

Asimismo, una hora después de la arbitraria detención de Enrique Díaz, el también periodista de CubaNet Vladimir Turró fue arrestado cuando intentaba entrevistar a la esposa de Díaz sobre lo sucedido.

“Apenas unos minutos después de llegar a la vivienda de Enrique apareció nuevamente el aparatoso operativo con una orden de registro. Me detuvieron, me introdujeron dentro de un auto patrullero y me encerraron herméticamente hasta que terminaron de registrar su casa”, dijo.

Turró relató que el operativo estuvo dirigido por un Teniente Coronel de la Seguridad del Estado que se hizo llamar Ernesto Pérez, acompañado de varios oficiales uniformados y otros tantos vestidos de civil.

“Aquello fue tremendo, había como cinco patrullas de la policía, dos Ladas con chapa particular, un auto moderno y más de diez motos. Parecía que se trataba de un capo de la droga”, denunció Turró.

El registro, según dijo el periodista, duró cerca de tres horas y “los oficiales se retiraron del lugar muy molestos porque no encontraron nada de lo que fueron a buscar”.

El periodista de CubaNet señaló además que los oficiales de la Seguridad informaron a la esposa que Enrique sería liberado en la mañana de este sábado.

“Cuando terminaron el registro me liberaron, y le dijeron a la esposa de Enrique que lo liberarían en la mañana”, puntualizó.

Varios periodistas independientes, activistas y opositores cubanos han denunciado en las últimas semanas un aumento de la represión del régimen en medio de la pandemia de coronavirus. Así mismo, la policía política ha echado mano al Decreto-Ley 370 para acosar y multar a quienes disientan de la dictadura.

Alrededor de una veintena de periodistas, activistas y disidentes han sido multados en virtud del Decreto-Ley 370 en los últimos tres meses, y más de la mitad de las sanciones y advertencias ocurrieron en medio de la crisis de la COVID-19 y responden fundamentalmente a las publicaciones en redes sociales referentes a la realidad cubana.

En su página de Facebook, hace solo siete horas Enrique Díaz había replicado un video de CubaNet en el que se denunciaba la crítica situación de varios residentes de un solar habanero, a causa de la tupición por aguas albañales.