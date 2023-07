MADRID, España.- El presidente del Tribunal Supremo Popular cubano, Rubén Remigio Ferro, “recordó” este jueves 20 de julio que en Cuba se puede aplicar la pena de muerte, incluida en el código penal, si es necesario para “defender la revolución”.

“Hace 20 años que en Cuba no se aplica una sanción de muerte. Hay una actitud en ese sentido de no aplicarla (…). Eso no quiere decir que no exista. Está en varias figuras delictivas, las más graves; también está en los hechos asociados al delito de terrorismo, también tiene prevista la pena de muerte por razones”, dijo Rubén Remigio Ferro ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

“La tenemos que tener ahí (la pena de muerte) como un elemento de defensa de nuestra sociedad, como defensa de nuestro Estado, de nuestra Revolución, frente a las gravísimas amenazas en las que permanentemente vivimos. Y también para la tranquilidad ciudadana y los hechos que agreden la vida y la tranquilidad ciudadana”, agregó el presidente del Tribunal Supremo Popular durante el encuentro, donde quedó aprobada una nueva Ley del Código Penal Militar.

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó en mayo de 2022 la nueva Ley del Código Penal, “que responde a las actuales y perspectivas condiciones políticas y socioeconómicas del país”, dijo el medio estatal Cubadebate en ese momento.

El nuevo código penal cubano no solo no eliminó la pena de muerte, legislada en el anterior, sino que el número de delitos castigados con la pena de muerte aumentó a 24, cuatro más que en la legislación anterior y relacionados muchos con presuntos delitos contra la Seguridad del Estado.

En el 2020, 123 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) firmaron una moratoria con vistas a abolir la Pena de Muerte.