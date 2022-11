MIAMI, Estados Unidos. — El joven cubano Adrián Martínez Cádiz, activista religioso y corresponsal de EWTN Noticias en la Isla, fue citado por la policía política para un interrogatorio este miércoles.

Martínez Cádiz, que ya había sido citado el pasado 21 de octubre, debía presentarse esta tarde ante en la comisaría Plaza de la Revolución.

En la primera citación, el joven fue interrogado por un teniente coronel que, según su propio testimonio, lo maltrató verbalmente y apenas lo dejó hablar.

“Me trató muy mal, me levantó la voz de muy mala manera, me dijo que me callara las veces que quería explicar algo”, dijo Martínez Cádiz en aquella ocasión.

Al concluir la citación de octubre, el corresponsal de EWTN Noticias —un medio que ofrece información sobre el acontecer de la Iglesia católica a nivel mundial y reportajes sobre destacados católicos de Sudamérica y Centroamérica— fue multado con 3 000 pesos cubanos.

Durante el primer interrogatorio, el oficial “amenazó varias veces con meterme en la cárcel por mis publicaciones en las redes sociales”, señaló Martínez Cádiz después del encuentro.

“Alegan que creo ´memes´ contra el presidente (Díaz-Canel), lo cual no es cierto”, añadió el joven.

El teniente coronel también advirtió al corresponsal de EWTN Noticias “que podría ser procesado penalmente” si seguía publicando contenido en redes sociales.

En un video enviado recientemente a EWTN Noticias, el joven explicó que recibió la segunda citación en la mañana de hoy de parte de uno de sus vecinos y que la misma tenía fecha del 14 de noviembre.

“Es curioso porque según la ley la citación no se debe dejar con un vecino, sino con la persona o por lo menos con un familiar”, mencionó el activista.

En esta ocasión, la policía política ni siquiera especificó los motivos de la citación.

Adrián Martínez explicó que de no acudir al interrogatorio puede ser multado con 20 000 pesos cubanos o ser procesado penalmente por desacato.

Los informes más recientes de Adrián Martínez han abordado temas como la falta de harina de trigo para hacer hostias de Comunión en Cuba y las Jornadas de Oración para los jóvenes, que se extienden por toda la Isla.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.