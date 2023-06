MADRID, España.- El Gobierno cubano venderá desde este lunes 12 de junio diésel de manera exclusiva y racionada a los taxistas de La Habana que cuenten con una licencia de operación del transporte.

El lugar para realizar esta compra será el servicentro “El Futuro”, situado en Calle 100 y Vento, en el municipio Boyeros, según dio a conocer este domingo el gobierno de La Habana a través de una nota oficial compartida en Facebook.

Para realizar la compra el transportista privado deberá mostrar su licencia operativa, y la venta se organizará por orden de llegada a partir de un registro que se creará en el servicentro.

Cada persona podrá comprar solo 100 litros de diésel por vehículo, “por lo que se reitera la prohibición de llevar en canistra o en recipientes”, advierte el comunicado.

Esto último ha generado malestar en muchos taxistas, sobre todo en los que sus vehículos el depósito tiene capacidad inferior a 100 litros.

“Yo me pregunto, si el auto tiene un depósito de 70 litros, y la autorización de venta está limitada a 100 litros, ¿por qué el resto (o sea, los 30 litros) que faltaría por echar no puede ser en canistras o tanques plásticos? Creo que, a no ser las camionetas que tiran pasaje, los autos no tienen tanques para 100 litros, creo que deberían revisar eso, porque si limitaron la venta a 100 litros da igual que el taxista se lo lleve en el tanque de su auto que en un tanque de 55 galones. No sé a quién se le ocurrió semejante barbaridad, para no decir semejante estupidez”, dijo Stalin Javier Soto.

“Hasta cuándo hay que seguir aguantando esta situación de la gasolina… Cada vez retrocedemos más en todos los aspectos. Es desgastante el tema de las colas para los turnos, y luego para echar cuando te corresponde. Además, perder toda una mañana en eso y dejar de ir al trabajo”, cuestionó Dulbis Lozano.

La medida también ha provocado descontento entre los conductores que no son taxistas, pero que igualmente están afectados por la crisis de combustible.

“Bueno y los particulares que no son transportistas no tienen derecho, ustedes se pasan”, dijo Armas Dany al respecto.

Vale destacar que esta medida llega unos días después de que el régimen topara los precios del transporte privado en La Habana, lo que provocó que numerosos taxistas se declararan en huelga.