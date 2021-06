MIAMI, Estados Unidos. – Aunque el Consejo de Ministros de Cuba aprobó este martes medidas que afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los trabajadores privados, el régimen de la Isla sigue negando la necesidad de una reforma estructural para paliar la grave crisis económica que atraviesa el país.

Durante la reunión, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, aseguró que “la empresa estatal es el sujeto principal de la economía” y advirtió que “la ampliación de actividades de las formas no estatales de gestión (privadas) no conduce a un proceso de privatización pues hay límites que no se pueden rebasar”.

Específicamente, aseguró que las micro, pequeñas y medianas empresas se constituirán en el sector estatal y en el privado con condiciones similares en la gestión.

Asimismo, las empresas privadas estarán ceñidas al listado de actividades aprobado para el trabajo por cuenta propia. “Inicialmente no incursionarán en algunas actividades profesionales, incluyendo las que sí pueden realizar trabajadores por cuenta propia como programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e intérpretes, veterinarios para animales afectivos o domésticos, diseñadores y ciertos tipos de consultorías”, reportó el portal oficialista Cubadebate.

De acuerdo con Marrero Cruz, el régimen emitirá en un mismo momento las normativas para el perfeccionamiento de todos los actores económicos, las cuales se comenzarían a trabajar desde la sesión del Consejo de Ministros.

Por su parte, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, indicó que el ordenamiento de los actores del escenario económico de la Isla “va más allá del simple reconocimiento de alguno de ellos”.

“Necesitamos que el sector estatal sea más proactivo, que sea más eficiente, que se sacuda un poco de la inercia, que sea más innovador”, dijo una vez más, como parte de su repetitivo discurso oficial.

“Rompamos definitivamente las trabas que todavía impiden que nuestros actores económicos se desarrollen con agilidad, con facilidades para aportar al desarrollo”, enfatizó sin reconocer los problemas estructurales de la economía cubana.

“Aquí todo lo que sea ineficiente, lo que sea corrupto e ilegal; todo lo que tenga una dinámica de traba, y todo lo que no sea innovador y proactivo, es dañino, sea estatal o sea no estatal”, agregó, sin mencionar las medidas del régimen cubano que han detenido al sector no estatal.

