Régimen admite muerte de joven en La Habana, la segunda en una semana

La violencia en Cuba no tiene nombre, asesinan a un joven en Cuba mientras “disfrutaba” con sus amigos de un sábado en la playa. . “La Dictadura Cubana abrió las playas del Litoral Norte en plena pandemia. Los pobladores de Guanabo se quejan de la apertura desmesurada,la aglomeración, broncas que son recurrente en un país que oculta datos para lograr ventajas políticas con una demagogia parlanchina que lo inhabilita para ser termómetro de algo y mucho menos referente mundial. P.D el perfil de 👇 es el joven muerto en el trágico suceso de los videos https://www.facebook.com/brayan.amenazzy.50” escribió Aristides Fernandez en Facebook . . #cuba #cubanosporelmundo #instacuba #igerscuba #violence #holaotaola #alexotaola #socialismo #regimencastrista #dictaduracubana #revolucioncubana