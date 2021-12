MIAMI, Estados Unidos.- La nostalgia de una Nochebuena al menos con lo necesario para comer y disfrutar en familia embargó a muchos cubanos en la isla este 24 de diciembre. La escasez que se vive en el país aleja cada año el recuerdo de la celebración familiar. Refrigeradores vacíos y sueños rotos fue lo que tuvieron muchos en Cuba en el primer día de las festividades para recibir el nuevo año. Todavía queda el 31 de diciembre.

“Honestamente, yo no sé ni lo que es eso porque yo nací con este sistema, mis padres nunca me hablaron de la Navidad. Además, aquí las Navidades se fueron en el 59, ni Navidad, ni día de Reyes Magos, aquí no hay nada de eso”, dice ante las cámaras de Palenque Visión Iván Mora Cabrera, residente en Baire, municipio Contramaestre, en Santiago de Cuba.

Para Mora Cabrera actualmente tampoco se pudo celebrar la Nochebuena por los precios de la comida, como la carne de puerco. “Si yo hubiera tenido un puerco, con los precios actuales, lo hubiera vendido para comprarle las cosas a la niña para la escuela”.

“Que más quisiera yo que pensar en la Navidad, que es una sola vez al año, pero no puedo”, agregó.

Liberio Almaguer Torres asegura que “en este país se olvidaron las tradiciones”, y Raidel Acosta, residente en Baracoa, provincia de Guantánamo, no pudo celebrar el 24 porque no tenía la economía. El día 25 cumplió 45 años y tampoco pudo contar con un pollo que le iban a vender en una empresa donde trabajaba. “Pero me cerraron el contrato y no me dieron derecho al pollo”.

Dos botellas de ron y tres libras de arroz fue lo único que el gobierno asignó dar a los pobladores por fin de año, y una libra de pollo por consumidor para los residentes de la capital.

Muchos cubanos no tienen la economía suficiente para hacerse cargo de una celebración. Por su parte, la inflación que se vive en Cuba ha vuelto más inaccesibles los productos, por lo que muchas familias no pudieron celebrar la Nochebuena.

Ana Rosa Furones Durán, también de Baracoa, pasó la Nochebuena “muy mal, sin comida, dinero, y sin nada, y el responsable de eso es el país”, denunció.

Furones Durán es diabética, hipertensa y tiene un solo riñón, y hubiera querido pasar la nochebuena al menos con cinco libras de carne.

En medio de la crisis económica que golpea la isla, las celebraciones de Nochebuena van quedando en el olvido, los altos precios de los alimentos y la escasez de los mismos dificulta que se pueda celebrar ese día.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.