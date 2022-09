MADRID, España.- La cantidad de migrantes cubanos interceptados en el mar desde el 1 de octubre de 2021 (inicio del año fiscal) llegó este jueves a 5 421. Esta cifra constituye el récord migratorio de los últimos años, al superar a los 5 396 antillanos detenidos por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) en el año fiscal 2016. Además, es la mayor cifra registrada desde la crisis de los balseros de 1994.

El nuevo récord fue dado a conocer por la USCG este 9 de septiembre, al informar de la repatriación de 82 cubanos.

Los caribeños habían sido detenidos en varias operaciones en las costas de Florida y fueron devueltos a la Isla por las tripulaciones del guardacostas William Trump.

#Breaking @USCG Cutter William Trump's crew repatriated 82 Cubans to #Cuba, Thurs.

"Departing Cuba to reach the US in an irregular, unsafe manner is dangerous & may result in loss of life." – LCDR Newmeyer, USCG D7

More: https://t.co/uWU7eJGhoY@USEmbCuba pic.twitter.com/8ScAYu3tUm

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 9, 2022