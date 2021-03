Recluso denuncia falta de asistencia estomatológica en Combinado del Este

LA HABANA, Cuba.- Desde el edificio 3 de la prisión Combinado del Este el recluso Jorge Luis Jiménez Noa denuncia que desde hace más de un mes tiene dolor de muelas y no ha recibido asistencia estomatológica. Añade que tampoco le han dado ningún calmante para el dolor, que es intenso y constante y no lo deja dormir.

Jiménez Noa refiere que las autoridades penitenciarias (en particular el jefe de orden interior, conocido como teniente Chiqui) y la estomatóloga alegan que en la prisión no hay el instrumental ni los insumos médicos necesarios para poder atenderlo, como son los guantes, los analgésicos, etcétera. Otro oficial, conocido como Orlando, le aseguró que si conseguía los guantes por su cuenta la dentista lo atendería, como ha sido el caso de otros reclusos.

El 20 de marzo se aclamó en los medios oficialistas de la isla la celebración en Cuba por primera vez del Día Mundial de la Salud Bucodental. La fecha transcurrió con las consultas regulares de estomatología funcionando peor que de costumbre, pues desde el comienzo de la nueva emergencia epidemiológica provocada por el SARS-CoV-2 en los centros estomatológicos solo se atiende urgencias (pacientes con dolor) y embarazadas.

La atención estomatológica ha sido uno de los peores servicios hospitalarios en Cuba después de 1959, en gran medida porque ha sufrido una considerable desactualización, sobre todo en lo referente a las técnicas y materiales empleados.

Además, en las consultas regulares de estomatología en nuestro país por lo general hay instrumental para los diez o veinte primeros pacientes. El resto no puede hacer otra cosa que regresar otro día. Pero ni así tendría garantizada la atención, pues con demasiada frecuencia no hay agua, no hay electricidad, o se rompen los equipos.

