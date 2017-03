Ratifican culpabilidad de sobrinos de Maduro por narcotráfico

MIAMI, Estados Unidos.- La solicitud presentada por la defensa de los sobrinos del presidente venezolano condenados por narcotráfico fue rechazada este viernes por el juez que lleva el caso, informa El Nuevo Herald.

Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron hallados culpables por narcotráfico, pero sus abogados iban a apelar como último recurso a que se desestimara el veredicto y se ordenara un nuevo juicio, algo que no ocurrió.

La sentencia contra los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores será dictada el próximo 26 de junio.

En un memorando de 15 páginas, el juez Paul Crotty, expresó que estaba en desacuerdo con los argumentos de la defensa, que aseguraba que el pronunciamiento del jurado se vio contaminado por el falso testimonio presentado por uno de los testigos claves de la fiscalía.

“Para ser claros, no hay duda de que el testigo CS-1 brindó falso testimonio durante el juicio. […] No obstante, la corte no puede concluir que el testimonio falso estaba tan relacionado con la conducta de los acusados que existe una probabilidad razonable de que esas mentiras pudieron haber afectado la decisión del jurado”, dijo el juez.

El juez también rebatió los argumentos de la defensa de que los acusados deben ser exonerados del veredicto debido a que nunca admitieron que pretendían colocar droga en Estados Unidos; según la defensa, la fiscalía nunca llegó a presentar suficientes pruebas para demostrar la culpabilidad.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron arrestados a finales de 2015 en Haití, acusados de querer importar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.

Se prevé que la justicia estadounidense emita una sentencia muy severa contra los jóvenes, teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodean el caso, incluyendo los asesinatos de informantes de la Agencia Antidroga Estadounidense (DEA) que contribuyeron en el arresto de los sobrinos.