“Quieren destruir el programa”, asegura humorista expulsado de Vivir del Cuento

MIAMI, Estados Unidos. – El humorista Andy Vázquez, conocido por su papel de Facundo Correcto en el programa de la televisión cubana “Vivir del Cuento”, denunció que autoridades del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) quieren destruir ese popular espacio, en el aire desde hace once años.

Tras varios días de especulaciones sobre su expulsión del programa, Vázquez confirmó que la decisión fue tomada por funcionarios del ICRT y agradeció públicamente a Luis Silva y al director del espacio, Ignacio Hernández, quienes le defendieron “a capa y espada”.

“El día que me comunicaron la desagradable decisión, fui yo mismo el que les pidió, que no dejaran de hacer el programa, porque no les pueden dar el gusto a los que quieren, hace mucho tiempo, que salga del aire el programa más popular de Cuba. Lo que quieren es destruir el programa”, escribió Vázquez en su cuenta en Facebook.

El humorista también salió en defensa del propio Silva, a quien muchos seguidores han culpado por su expulsión del programa.

“A Luis Silva le han ofendido en las redes, lo han amenazado y dicho cosas muy feas. Es un hombre que hace 11 años vive para ese programa Vivir del Cuento. Lo he visto llorar, sufrir cuando algo nos ha quedado mal. Y disfrutar como un niño cuando quedan bien las cosas. No hay quien coja más lucha con el programa que él. No es justo que ahora su público, nuestro público, que tanto amamos, lo esté atacando de esa manera. Somos excelentes amigos y lo seguiremos siendo”, dijo Vázquez, quien fue fundador del programa.

“Ya Facundo no estará más, pero ninguno de los integrantes de ese colectivo tiene absolutamente la culpa, me defendieron a capa y espada sin lograr que quienes verdaderamente tienen la culpa cedieran y rectificaran que mi separación definitiva del programa era una completa injusticia”, agregó.

Andy Vázquez fue reemplazado por el también actor y comediante Miguel Moreno, conocido por su personaje de “La Llave” en otros espacios humorísticos de la televisión cubana.