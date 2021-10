MIAMI, Estados Unidos. – El próximo 13 de octubre (6:30 p.m.) será proyectado en el Teatro Tower, de la calle 8 de Miami, el documental Porfirio, un homenaje del exilio cubano a los luchadores anticastristas caídos en el Escambray a inicios de los años sesenta del pasado siglo.

La pieza audiovisual, realizada por Daniel Urdanivia, rinde homenaje a Porfirio Reemberto Ramírez, Plinio Prieto, Sinesio Wash Ríos, José A. Palomino Colón y Ángel Rodríguez del Sol, ejecutados el 12 de octubre de 1960 en la Sierra del Escambray, bastión de las fuerzas guerrilleras que intentaron derrocar al régimen de Fidel Castro después de 1959.

Pese a que la propaganda comunista ha intentado demonizar a los guerrilleros anticastristas que se alzaron en el Escambray y en otras zonas del occidente de la Isla, Porfirio Reemberto Ramírez, conocido como “El Negro”, fue una de las jóvenes figuras que emergieron de la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Previo al triunfo rebelde de 1959, Ramírez había abandonado sus estudios universitarios para combatir contra Batista, llegando a alcanzar el grado de capitán del Ejército Rebelde.

Reseñas biográficas señalan que tras la caída del dictador regresó a la universidad, donde fue electo presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de Las Villas.

Sin embargo, se opuso rápidamente al rumbo que tomó la revolución cubana y se alzó en el centro del país en el verano de 1960, apoyado por Directorio Revolucionario Estudiantil (DRE).

Fue capturado rápidamente y procesado en la Primera Causa del Escambray, que se llevó a cabo en Santa Clara, el 12 de octubre de 1960.

En consecuencia, más de sesenta guerrilleros fueron sentenciados a condenas de entre diez y treinta años de prisión política. Entre los condenados se encontraban José Berberena, Juan Rodríguez Mesa, Eusebio Peñalver y el Dr. Armando Zaldívar, este último fusilado con salvas en dos ocasiones.

Como resultado de la Primera Causa del Escambray, cinco líderes guerrilleros fueron condenados a morir fusilados: Plinio Prieto, Ángel del Sol, Sinesio Walsh Ríos, José A. Palomino Colón y el propio Porfirio Ramírez.

La noche antes de ser ejecutado, “El Negro” Ramírez escribió una carta en la que se dirigió al pueblo de Cuba y a sus hermanos de lucha.

“Quien haya pasado por todos estos horrores debe sentirse feliz de morir, porque sabe que habrá de descansar de tanta opresión, de tanta ignominia, de tanta cobardía y porque sabe que habrá de sembrar el ejemplo para futuras generaciones. Sé que voy a morir dentro de pocas horas, no tengo miedo, por el contrario, jamás en mi vida me he sentido tan seguro de mí mismo; sé que mi muerte no habrá sido en vano…”.