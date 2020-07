Prosigue el acoso contra el periodista independiente Alejandro Hernández

LA HABANA, Cuba. – El glosario de acciones represivas contra el periodista independiente y pastor Alejandro Hernández Cepero aumentó esta semana, después que el comunicador recibiera una misiva anónima con amenazas a raíz de sus críticas al Gobierno cubano, publicadas en redes sociales y medios de prensa.

Redactado a mano con lapicero, el escrito indica que la Policía sigue los pasos de Hernández Cepero, y que pudiera ir preso por disentir del sistema político de la Isla, sobre todo tras declararse seguidor del presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, el periodista y pastor destaca que en la nota anónima se le acusa de “fascista” y “terrorista”, y de transmitir ese ejemplo a sus hijos.

“Las ofensas fueron con mi sexualidad, sobre todo, pero lo que en realidad me preocupa son las amenazas que están implícitas. Hace dos meses que me están respirando sobre la nuca y no se puede pasar por alto que este es un gobierno capaz de asesinar, de desaparecer a personas que le incomodan. Han hundido barcos y matado niños, cualquier cosa me puede pasar a mí”, denunció Hernández Cepero.

Entre las amenazas implícitas, sobresale el calificativo de “indeseable que no debería estar sobre la tierra”, que da “asco” y perjudica al prójimo en la calle.

El reportero también manifiesta que el pasado 2 de julio fue víctima de una provocación por parte de un inquilino del edificio donde vive. En otros momentos el vecino de marras ya había cooperado con la Seguridad del Estado en su contra, alerta Hernández Cepero.

El periodista independiente fue detenido el pasado 17 de mayo mientras recababa información para dar seguimiento a un reportaje publicado por CubaNet.

“Realmente siento miedo. Aunque la nota fue anónima todos sabemos que la Seguridad del Estado es quien está detrás, o bien fue un oficial o mandaron a uno de sus chivatos. No es la primera vez que lo hacen y lo que más miedo provoca no es la represión, sino la cobardía con que hacen las cosas, no dan la cara y eso es bajo, ruin y mezquino”, concluyó.

El 6 de agosto de 2018, un desconocido con el rostro semicubierto agredió físicamente a Hernández Cepero en plena vía pública aprovechando que el comunicador se encontraba de espaldas, en un teléfono público.

Tras la agresión, el victimario le aseguró que esa vez había sido a “piñazos”, pero que la próxima sería a “balazos”, si el reportero no abandonaba sus publicaciones.

En la actualidad, las voces críticas al régimen cubano sufren un incremento de las acciones represivas que la Seguridad del Estado planea y lleva a la práctica contra activistas, opositores y periodistas.