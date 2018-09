MIAMI, Estados Unidos.- Dalila Rodríguez González, una profesora villaclareña expulsada hace alrededor de un año de la Universidad Central de Las Villas, fue impedida de salir del país este domingo. La joven es la tercer miembro de su familia que ha sido regulada y no puede viajar fuera de Cuba.

De acuerdo a la nota, publicada por 14ymedio, Rodríguez, filóloga de profesión, había sido invitada a Argentina y Uruguay por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal). “Un oficial del Ministerio del Interior del aeropuerto de Santa Clara me pidió que esperara a ser llamada nuevamente cuando intentaba pasar Migración”, dijo Rodríguez.

Según sus declaraciones después la petición oficial la trasladaron a una sala donde un oficial le informó que tenía una prohibición para viajar. Como ha ocurrido con otros activistas y defensores de derechos humanos en la Isla, al intentar indagar sobre las causas de su prohibición de viaje, los oficiales de inmigración le explicaron a Rodríguez que ellos no podían dar más información.

“Fue casi un interrogatorio”, dijo Rodríguez, miembro del Instituto Patmos, un grupo evangélico que promueve la libertad religiosa y el respeto a los derechos humanos en la Isla. “No me notificaron con antelación para hacer daño doblemente”, agregó.

Por su parte, Cadal emitió este domingo un comunicado en el que recuerda el artículo 13 inciso 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el que se reconoce que “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su propio país”.

La académica se disponía a participar entre el 12 y el 14 de septiembre en la Sexta Cumbre de Think Tanks de Latinoamérica que tenía como lema Think Tanks: un puente sobre aguas tormentosas y tiempos turbulentos. El evento se desarrollará en Montevideo, y Rodríguez tenía previsto exponer en los paneles Caras e ideas nuevas: Diversidad de Think Tanks e innovación y Think tanks y los medios.

Como parte de su agenda en la capital uruguaya, la académica iba a sostener encuentros con José Gabriel González Merlano, especialista en libertad religiosa de la Universidad Católica de Uruguay y en Buenos Aires con autoridades del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa.

Dalila Rodríguez González es Licenciada en letras y máster en estudios lingüísticos-editoriales hispánicos. Desde el año 2006 fue profesora de Español y de Comunicación científica en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central Martha Abreu de Las Villas hasta que fue expulsada el pasado año, y quedó inhabilitada por su cercanía con grupos que promueven la libertad religiosa.

El argumento esgrimido por el centro educativo para justificar la expulsión fue que la profesora no había logrado “subsanar un grupo de actitudes que se apartan en lo social y lo ético del correcto actuar docente educativo que exige su categoría docente, y que puede afectar la formación de los educandos”.

Cadal denunció este domingo en un comunicado que “Cuba es el único país de América Latina y uno de los pocos del mundo que impide arbitrariamente la salida del país”. En el texto, la organización solicitó a los gobiernos de América Latina y a la Unión Europea que expresen su preocupación al gobierno cubano “por la violación de este derecho fundamental” y a que “llamen a poner fin a esta práctica arbitraria, en especial tratándose de un país que va a cumplir doce años como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.