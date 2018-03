Prohíben entrada a Cuba del diputado chileno Jaime Bellolio

MIAMI, Estados Unidos.- El Gobierno cubano impidió la entrada a la Isla del diputado chileno Jaime Bellolio para asistir a la entrega del Premio Oswaldo Payá, informó el legislador en su cuenta de Twitter.

“Dictadura cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en entrega del Premio Oswaldo Payá, invitado por Rosa María Payá en defensa de los derechos humanos que son sistemáticamente violados en la isla”, escribió.

El tuit muestra un mensaje telefónico donde se comunicaba a una tercera persona la negativa de las autoridades migratorias cubanas.

Dictadura Cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en entrega de premio Oswaldo Payá, invitado por @RosaMariaPaya en defensa de los ddhh que son sistemáticamente violados en la isla pic.twitter.com/jv0zMRVwlK — Jaime Bellolio (@jbellolio) 8 de marzo de 2018

Según varios tuits publicados en su cuenta, Bellolio había estado al tanto de la deportación que sufrieron antes los expresidentes Andrés Pastrana, de Colombia, y Jorge “Tuto” Quiroga, de Bolivia, tras haber aterrizado en el Aeropuerto Internacional de La Habana.

A los ex presidentes no los dejaron entrar. Yo lo intentaré en unas horas más, espero que con éxito. https://t.co/mAkfSzyHXE — Jaime Bellolio (@jbellolio) 7 de marzo de 2018

“A los expresidentes no los dejaron entrar. Yo lo intentaré en unas horas más, espero que con éxito”, anunció Bellolio, quien más adelante escribió: “Ya estoy arriba del avión rumbo a La Habana para participar de la entrega del premio Oswaldo Payá. Gracias a Rosa María Payá por la invitación. Espero que la dictadura Cubana no censure mi participación”.

Ya estoy arriba del avión rumbo a La Habana para participar de la entrega del premio Oswaldo Payá. Gracias a @RosaMariaPaya por la invitación. Espero que la dictadura Cubana no censure mi participación. — Jaime Bellolio (@jbellolio) 8 de marzo de 2018

Antes de viajar a la mayor de las Antillas, Bellolio también compartió un mensaje del expresidente Jorge Quiroga en el que criticaba al presidente Raúl Castro .

Por su parte, la televisión cubana dijo el miércoles en la noche el Gobierno había denegado la entrada al país a Pastrana y Quiroga. La periodista Cristina Escobar comunicó que en el país estarán “más atentos que nunca a esas visitas no deseadas”.

La prensa propiedad del régimen ha calificado estos intentos de “provocación anticubana”. Este miércoles, el diario Granma publicó un extenso artículo arremetiendo contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como contra el Premio Oswaldo Payá.

El principal diario oficialista de la Isla llegó a caricaturizar a Almagro como un gusano.