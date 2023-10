MADRID, España.- El profesor cubano Pedro Albert Sánchez, condenado por el régimen a cinco años de limitación de libertad, se negó a cumplir las condiciones que se le imponen como parte de esta condena, ya que no considera al Tribunal de justicia como tal, sino como “un instrumento más del aparato represivo militar que está establecido en el país”. Así lo dijo este 17 de octubre durante una citación del tribunal del municipio capitalino Guanabacoa.

“Soy Pedro Albert, preso de los sucesos del 11 de julio. Estaba sancionado a cinco años de privación de libertad, que había sido conmutada para cumplirla de la casa al trabajo y fui citado al Tribunal de Guanabacoa, donde estaba el Juez de ejecución, para que allí se me pusieran las condiciones bajo las cuales yo tenía que cumplir la sanción”, explicó el activista a Martí Noticias.

“No podía acatar, no podía obedecer ninguna de las condiciones que se me pusieran; entre otros motivos, por el sencillo hecho de que yo no los consideraba a ellos un Tribunal de justicia, los consideraba un instrumento más del aparato represivo militar que está establecido en el país y que eso sería una forma de reconocer un delito; que yo no había cometido delito que, realmente, el delito se había cometido conmigo después de haber estado un año en prisión y de habérseme sancionado a cinco años de privación de libertad”, agregó Sánchez.

Asimismo, aseguró que prefiere estar encerrado, ir a prisión a la fuerza, morir en huelga de hambre, “antes de doblegarse y reconocer un delito que no ha cometido”.



Según explica Martí Noticias, el opositor firmó ante el juez de instrucción una constancia escrita de su argumentación que será entregada al tribunal que lo sancionó en enero de este año.

En esa fecha Pedro Albert Sánchez, manifestante de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), fue condenado a “cinco años de privación de libertad, sustituida por limitación de libertad en igual período”.

Diagnosticado con cáncer de próstata en 2021, ha sido una de las víctimas de la persecución y hostigamiento del régimen cubano contra quienes participaron en las manifestaciones del 11J. Detenido y puesto en libertad tras las protestas, el profesor continuó bajo asedio debido a sus convocatorias a caminatas pacíficas en la capital, por lo que volvió a ser encarcelado. Durante su estancia en prisión realizó varias huelgas de hambre, a pesar de su delicado estado de salud.

