MIAMI, Estados Unidos. – La denuncia de un joven profesor cubano, que publicó la foto de su título universitario dentro de un caldero de arroz blanco para protestar por la falta de alimentos, los altos precios de la comida y los bajos salarios, se ha viralizado este domingo.

Austin Llerandi Pérez escribió en su perfil de Facebook: “El día ha llegado: no tengo nada que cocinar, salvo arroz blanco. Ni dinero para comprar alimentos, tampoco”.

“Solo [tengo] este arroz que ven en la foto, y mi título universitario”, insistió más adelante.

En la publicación, que hasta las 5:00 de la tarde de este domingo había sido compartida casi 800 veces, pide a sus seguidores que no lo malentiendan. “Este post no es para pedir ayuda, ni quiero que comiencen con solidaridades, ni por acá, ni por privado. Disculpen el tono tajante, se los agradezco mucho. Pero no lo aceptaré. Siempre he sabido crearme mis propios problemas, solo, y también resolverlos, solo”.

Asimismo, dijo que su título universitario de profesor se lo ganó estudiando durante varios años. “Nunca cometí fraude, ni me acosté con ningún profesor o profesora por una nota. Soy universitario. Trabajo de profesor actualmente”, precisó Llerandi Pérez.

En el post también se refirió a las “inclemencias” que padece en Cuba “alguien preparado, que domina a la perfección dos idiomas y lee cuatro, que puede desde realizar trabajos manuales hasta reparar computadoras, que en el campo de las Humanidades puede realizar casi cualquier trabajo, y también irse a estibar a un puerto. En un país donde una persona como esa (soy yo, mi CV está a disposición pública) pasa hambre, algo falla”, sentenció.

“No me digan que el arroz me lo mandó la CIA. No tengo antecedentes penales. No me financia nadie. No estoy desacreditando al Gobierno. La realidad es objetiva: hoy voy a almorzar y comer arroz blanco. Y rezo porque el arroz blanco dure bastante, dado que faltan casi dos semanas para mi cobro”, añadió.

Finalmente, dijo que su post era “solo el delirio de un hombre hambriento y hastiado, que no quiere ayuda, porque prefiere lidiar con su hambre él solo que vivir de la caridad humana. No es arrogancia, no es delirio de superioridad, nada de eso… es principios”.

“Ningún cubano trabajador, como yo, debería de mendigar alimentos, o cualquier otra cosa”, aseveró.

