Preso político en huelga de hambre podría sufrir fallo renal, advierten médicos

MIAMI, Estados Unidos.- El estado de salud del opositor Jorge Cervantes se ha deteriorado notablemente luego de 35 días en huelga de hambre, al punto de que su médico teme que un fallo renal pueda causar daños irreversibles a su organismo, señaló la esposa del disidente.

Según dijo a Martí Noticias Gretchel Alfonso, cónyuge de Cervantes, la huelga “le está afectando los dos riñones (…) El médico tiene miedo de que le dé un paro renal”.

“El agua de ahí está caliente y sabe a cloro. El agua que yo le llevo allí no me la dejan entrar”, agregó Alfonso. “Todavía no lo he podido ver”.

Jorge Cervantes tiene 48 años y es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Las Tunas. Fue arrestado desde el pasado 23 de mayo, tras denunciar en la sede provincial del Partido Comunista lo que catalogó como acoso y hostigamiento contra su familia.

El disidente ha denunciado además hechos de corrupción de funcionarios estatales. Permanece en prisión acusado de supuesto desacato a la autoridad.

Debido al deterioro de su condición, fue trasladado el lunes pasado desde la prisión Potosí, a 20 kilómetros de Las Tunas, hacia un centro médico.

Cervantes realizó una acción similar en 2011, cuando fue igualmente arrestado. En 2012 regresó a prisión para ser liberado en 2014, tras cumplir una condena por “desorden público”.

El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, ha responsabilizado al mandatario cubano Raúl Castro de lo que pueda ocurrir a Cervantes.

“Él solo reclama su inmediata libertad, no debía estar en prisión, no debía estar 34 días encarcelado por el simple hecho de ejercer su derecho como ser humano y su libertad de expresión”, dijo Ferrer.

En tanto, la Fundación Nacional Cubano Americana convocó a una rueda de prensa para alertar sobre la situación de Cervantes. A ella asistieron Yriade Hernández, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y Elizardo Sánchez, este último presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

“Hemos estado alertando a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos sobre el peligro que corre la vida de Jorge Cervantes”, comentó Sánchez.