LA HABANA, Cuba. – El preso político Yander Rodríguez Iglesias denunció a través de una llamada telefónica falta de atención médica luego de ser diagnosticado con hepatitis en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, donde se encuentra recluido.

Rodríguez Iglesias, condenado a 12 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos y portación y tenencia ilegal de armas durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J), asegura que aún no se le ha brindado la debida atención médica, pues ni siquiera le han hecho el ultrasonido correspondiente “para ver cómo está el hígado”.

“Me encuentro con hepatitis por la falta de higiene y la contaminación que hay en las celdas; el hígado me está doliendo mucho y ni siquiera se me brinda la debida alimentación que lleva mi enfermedad”, dijo.

El prisionero político se encuentra enfermo y aislado desde finales de noviembre. Cuando comenzó a sentirse mal, cuenta, “los del turno de guardia del fin de semana le negaron la atención médica”.

“El lunes cuando llegó la reeducadora los reclusos tuvieron que armar bateo porque no me paraba de la cama y fue entonces que me llevaron a hacerme análisis de orina en el mismo hospital del Combinado. Desde aquel momento aún no me lo han repetido para ver cómo he evolucionado”, relató el joven de 30 años.

“Ya no confío en nadie que tenga que ver con esta mafia terrorista de los Castro por lo que hago responsables de lo que me suceda a la dictadura de Cuba y a la Dirección del penal, pues temo por mi integridad física”, agregó.

Este 27 de diciembre el preso del 11J, residente en Güira de Melena, provincia de Artemisa, fue visitado por su esposa, Yarelmis Oliva Millo, y su pequeña hija, nacida el pasado 1ro. de diciembre.

“Cuando fui a verlo no nos dejaban entrar porque decían que no tenía visita, que era una vez al mes, y esto es mentira porque siempre le ha tocado cada 15 días; además, tampoco aparecía en la lista, por eso tuve que ir hasta Atención a la Ciudadanía a exigirla”, contó su esposa.

Rodríguez Iglesias ha sido víctima de maltratos físicos y psicológicos en la prisión. Recientemente, denunció ―a través de una carta a la que tuvo acceso CubaNet― haber sido violentado y amenazado por uno de los oficiales de la Guardia Operativa.

