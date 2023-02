MIAMI, Estados Unidos. – La presa política Brenda Díaz, condenada a 14 años de cárcel por, supuestamente, manifestarse contra el régimen de la Isla el 11 de julio de 2021, fue golpeada en la prisión Cuba-Panamá, de Güines, en la provincia de Mayabeque, denunció su madre, Ana María García, en declaraciones a Radio Televisión Martí.

“El director de la prisión no me la dejó ver y dice que no le dieron golpes, pero yo sé que sí fue maltratada físicamente; y cuando salimos de la reunión, el oficial de la Seguridad del Estado me dijo que sí había recibido unos golpes porque ella forcejeó”, contó García a ese medio.

“Me dijo: ‘Yo le doy mi palabra que más nunca ella va a ser maltrata aquí en este penal’. Yo le respondí: ‘Mira, yo lo único que quiero es que la dejen libre porque no es ninguna asesina, ella no hizo nada para tenerla allí encerrada 14 años y encima de todo maltratándola’”, relató la madre de la joven de 29 años.

Brenda Díaz, a quien las autoridades han amenazado con procesar, también, por desacato, solo puede ser visitada en la cárcel por un abogado, lamentó García.

“Yo voy a llevar un abogado mañana al centro penitenciario para que él me diga en la situación que está mi hija en celda de castigo”, dijo la mujer.

García también aseguró que el oficial de la Seguridad del Estado con el que se entrevistó le pidió que dejara de utilizar las redes sociales y los medios de comunicación para denunciar la situación de su hija.

“Yo le dije que no podía hacer eso porque, si así me la estaban matando… si yo me callo, me la van a matar más todavía”, aseveró.

Brenda Díaz fue condenada a 14 años de cárcel por los presuntos delitos de desórdenes públicos con carácter continuado y sabotaje. Pese a ser una mujer trans, el régimen la encarceló en la sección de hombres del establecimiento penitenciario Cuba-Panamá, donde fue rapada y obligada a vestir ropas masculinas.