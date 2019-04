Policía política secuestra a periodista independiente cubano

MIAMI, Estados Unidos. – El periodista Alejandro Hernández, director del medio de comunicación comunitario “Amanecer Habanero”, adscrito al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), fue secuestrado este miércoles por agentes del Ministerio del Interior (MININT), informó la organización.

Hernández, que fue detenido este 17 de abril mientras se encontraba caminando por las calles del municipio Arroyo Naranjo, ubicando al centro sur de La Habana, se encuentra en paradero desconocido, aunque testigos presenciales del suceso especulan con que pudo haber sido trasladado a un lugar cercano.

“Iba caminando cuando llegaron unos policías y se lo llevaron preso. Creemos que para la unidad del Capri”, aseguraron los residentes de la zona al periodista y director de monitoreo y evaluación del ICLEP, Carlos Torres.

“Colaboradores del ICLEP han llamado a la unidad de la policía del Capri y no le dan información sobre la detención de Alejandro. También yo he llamado y no me dan información”, aseguró Torres.

Por su lado, el director de capacitación del ICLEP, Pedro Luis Hernández, llamó a la unidad de la policía que se encuentra en Infanta y Manglar y también a la que está en Aguilera y Lugareño y en ninguna de las dos aparece como detenido el periodista Alejandro Hernández.

Los directivos del ICLEP Carlos Torres y Pedro Luis Hernández también llamaron, cada uno por su lado, a la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). El suboficial que los atendió dijo llamarse Alexis y les aseguró que no aparece el nombre de Alejandro Hernández en ningún registro de detención de ninguna unidad de la Policía de La Habana.

“Tememos por la salud sicológica, física y la vida de nuestro colega Alejandro Hernández. Cualquier daño que sufra los únicos responsables serán las fuerzas del Ministerio del Interior cubano, la policía política y la junta militar que manda en Cuba”, sentenció Normando Hernández, Director General del ICLEP.